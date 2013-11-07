طليقة صابر الرباعي: كان يخونني منذ 5 سنوات ولن اسامح زوجته الجديدة

تونس ـ رغم أن الانفصال مر عليه شهور، إلا أن طليقة الفنان التونسي صابر الرباعي سليمة الفقيه مازالت تشعر بالألم مما حدث لها مع زوجها، وتؤكد أن زواجهما كان بعد قصة حب كبيرة، ولم يكن تقليديا مثلما قال صابر لكل وسائل الإعلام.
سليمة قالت إنهما قضيا مع بعضهما عمرا طويلا وجمع بينهما التفاهم والاحترام والتقارب في الأفكار، مشيرة إلى أن ما قاله طليقها عن وجود مشاكل متراكمة في حياتهما وغياب الاحترام بينهما ما هي إلا مبررات للزواج عليها.
وعن التوقيت الذي شعرت فيه بتغير صابر نحوها قالت سليمة “كل امرأة تعرف وتشعر بتغيّر زوجها. وصابر لم يعد حينها الشخص نفسه الذي عشت معه سنوات زواجنا السبع عشرة، بل تغيّر كثيراً وأصبح يعترض على بعض الأمور التي كان سابقاً موافقاً عليها وكانت تعجبه، عرفت ذلك منذ خمس سنوات عندما كنت اسافر معه، لكن تحمّلت وكتمت حزني عن ولديّ. وبكيت في قرارة نفسي”.
طليقة الفنان التونسي أشارت إلى أنها تمنت لو كان ما يحدث مجرد شك، ولكن الأخبار بدأت تنتشر بين أصدقائهما، وتأكدت حينها أنه يخونها مع امرأة أخرى، وأضافت: “لن أسامحها أبدا وحسبي الله ونعم الوكيل”.
ما فيه شي بدوم إلا وجه الكريم سبحانه !
الدنيا متغيرات والأنسان ضعيف ومتقلب إلا من رحم ربي …
والجديد مرغوب ومطلوب ..
والشعار في بعض الأحايين جدد ثوبك جدد أثاث بيتك جدد زوجتك جدد رؤيتك للحياة .. وأخيرا جدد إسلامك ..
ثم الرجال ما عليهم أمان .. فيهم جحود وتنكروأنانية ولا يهتمون بمشاعر الزوجة الصابرة التي أعطته قلبها وحبها وعاشت معه على الحلو والمر ولا تبالي .. فسرعان ما ينقلب كالثعبان اللادغ .. نصيحة للنساء أن يحترسن من الازواج وليأخذن العبرة من طليقة صابر …
لو فكرت بتمعن ايتها الاخت لوجدت ان الله قد اراحك منه فعلا فما دام كان يخونك فماذا ترجين منه ؟
هذا الشخص لا يمكن له ان يكون زوجا صالحا و سيعيد نفس الشىء مع زوجته الجديدة لان من شب على الفساد شاب عليه / و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم
هذا نتاج القانون التونسي الذي يحرم ما أحله الله :التعدد،له الحق أن يتزوج من أخرى، رفضك جعله يقابلها في الخفاء،فمهما بلغت المرأة من جمال ومال ومركز إجتماعي فإن زوجها تزيغ عينه وينظر إلى أخرى وهذه طبيعة بشرية.
انشالله تزيغ عينه على جهنم
الرجال ما يعرفون ولا يعترفون من السنن والشرع إلا أن الشرع حلل أربعة زوجات
أربعة عفاريت في راسهم
فعلا ما يملى عينهم إلا التراب
اوووووف انا تنرفزت خلاص
الى الاخ الجزائري هل لك ان تعطينا القانون في الجزائر ماذا يقول في تعدد الزوجات؟؟
الى الاخ امحمد .لأ مش طبيعه بشريه لانه لو كانت كذالك كان النساء ايضاً تزيغ عيونها لرجال آخرين ولاكن المرأه مخلصة بطبعها لرجل واحد.ولاكنها طبيعه رجاليه بمتياز .
القانون الجزائري لا يسمح بتعدد الزوجات الا بموافقة الزوجة الاولى و اذا حدث و تزوج الرجل خلسة من امرأة أخرى فان القانون يقر هذا الزواج و لا يلغيه و لا يعاقب الفاعل على فعلته يا سي حسن !!!!!!
للأخت / عاشقة الإمارات .
أعصابك …خذي الأمور ببساطة …وهذه حالة فردية …وليس ظاهرة إجتماعية ؟؟؟
زد ع ذلك : الظاهر أنّ بعض المعلقين الكرام …نسي أنّ :
صابر الرباعي ( فنان ) …وهؤلاء الفنانون …لا يُقاس عليهم …!!!
كل يوم …في مزاج …وتصرفاتهم غير منضبطة …
بالعربي : أطلقوا …لنزواتهم …العنان …!!!؟؟؟
* لهذا مهما أطال زواج الفنانين …ينتهي ( بالطلاق ) …؟؟؟
* خذوا …مثلا : زواج ( نور الشريف وبوسي ) …كان عن حب عاصف
وعاشوا متحابين مخلصين …لفترة طويلة …وفجأة حصل ( الطلاق ) !!!
* للعلم فقط ( الصبوحة ) …تزوجت من ( رشدي اباظة ) ودام الزواج :
( 24 ساعة ) فقط …!!!
الأمثلة كثيرة …والسعيد من تعلم من أخطاء الآخرين :
والتعيس …من يكرر أخطاء الآخرين …؟؟؟
شكرا .
لماذا تسئ النساء لبعضهن البعض ولماذا يقبلن برجال عيونهم زائغة …و هل الرجل يخون زوجته و شريكة حياته و جنته الا مع حواء اخرى زائفة العيون و الضمير أيضاً ؟؟؟؟!!!!!
الله زاح اختي ،هو كان السلطان سليمان يعني؟!
وبعدين ينصر دينك كشفتي كذبه وهذي بحد ذاتها اكبر ضربه له ولعشيقته امام جمهوره والناس اجمع يتنيلو؛)
ماتستغربوا يمكن بعد هالسنين اكتشف ان اسمها غير فني ولا يليق به كمطرب مشهور زمن العجايب
فعلا انت زوجة جريحة ..لكن صدقيني ..انا كنت ضحية مثلك لزواج دام ١٨ سنة و٦ اطفال ثمرة هذا الزواج ..لكن الانفصال فورا بعد كشف الخيانة ..دواء للجرح ورد للكرامة ..والاخري لن تهنئ الا قليلا فستذوق نفس الكاس ..انت الاقوي وهو الضعيف ..الاطفال اجمل شئ بالحياة للزوجة المخلصة اديري ظهرك للخائن والا تلتفتي له فهو لا يستحق الاحترام ..مع تحياتي لكل زوج مخلص لم يجرح زوجته ..سارة محمد اوسلو النرويج
العتب ليس على الرجال ولكن على البايرات اللاتي يركظن وراء الرجال المتزوجون هؤلاء. الرخيصات لم يجدن احد عازب يرضى فيهن فيلجان إلى خراب البيوت العمرانة……..فقط المغفلين يقعون في شباك هؤلاء العوانس الرخيصات الله يأخذ حقك
اه اه اه كان يستطيع ان يبقي زوجته على ذمته ويتزوج تلك التي قبلت ان تصنع سعدتها على تعاسة امرأة اخرى كيف له ان ينكر حب سبعة عشر سنة انها العشرة ياانسان كان فيها الحلو والمر وتقسمتموه كانت لك سند في بداية المشوار انجبت لك اسد ولبوؤة كسرت كرمتها كا إمرأة وحطمت قلبها گا أنثى وزعزعت كينها كا ام لما هانت عليك الم تتذكر يوما انها حزنت لحزنك في يوم ما وفرحت بنجاحك لما تركتها وتركت الناس تشمت فيها اهانت عليك وهي ام ابنائك مهنتك تتركز على الاحساي وانت انعدم عندك الاحساس يوم فرطت في عرضك وتركته بعد عشرة دامت سنوات