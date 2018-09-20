﻿اتهام مدافع ليفربول لوفرين بالشهادة الزور في قضية ماميتش!

زغرب – د ب أ: وجهت النيابة العامة في كرواتيا اتهام الإدلاء بالشهادة الزور للمدافع الكرواتي دايان لوفرين، في قضية الفساد المتهم فيها نائب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم السابق، زدرافكو ماميتش. يذكر أن السلطات القضائية الكرواتية وجهت في وقت سابق اتهاما مماثلا للوكا مودريتش، نجم ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا. وصدر الاتهام المذكور من النيابة العامة في مدينة أوسييك الواقعة شرقي كرواتيا، ضد مدافع ليفربول والفائز بوصافة كأس العالم الأخيرة مع المنتخب الكرواتي، حيث اتهمته بالإدلاء بشهادة زور في قضية الفساد الخاصة بماميتش، الرئيس السابق لنادي دينامو زغرب. وكانت محكمة أوسييك أصدرت حكما بالسجن لست سنوات ضد ماميتش ولأربع سنوات و11 شهرا ضد شقيقه زوران. وأدين ماميتش بالتربح بشكل شخصي من صفقات انتقال بعض اللاعبين، بينها انتقال مودريتش إلى توتنهام في 2008 ولوفرين إلى ليون في 2010، كما أدين أيضا بالتهرب الضريبي. وقبل أن يتم القبض عليه، هرب ماميتتش إلى البوسنة، ولكن تعذر تسليمه للسلطات في كرواتيا لأنه يحمل جواز سفر تابعا للدولة الأولى.

يوفنتوس يعلن غياب خضيرة لفترة بسبب الإصابة

روما – د ب أ: أعلن يوفنتوس الإيطالي، غياب لاعب وسطه سامي خضيرة لفترة بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام بلنسية ضمن دوري أبطال أوروبا. وأوضح النادي أن لاعبه الألماني، البالغ 31 عاما، تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال المباراة. ولم يعلن يوفنتوس عن مدة الفترة المتوقعة لغياب خضيرة. كذلك شهدت المباراة خروج البرازيلي دوغلاس كوستا بعد نحو 20 دقيقة من مشاركته من مقعد البدلاء في الشوط الثاني، بسبب إصابة عضلية، وأعلن يوفنتوس أنه سيجرى تقييم حالته اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن كوستا يخضع للإيقاف أربع مباريات في الدوري الإيطالي، بسبب توجيه ضربة بمرفقه والبصق على فيدريكو دي فرانشيسكو خلال المباراة التي فاز فيها يوفنتوس على ساسولو الأحد الماضي.

تيغريز المكسيكي بطلا للنسخة الأولى من كأس الأبطال

تورنتو (كندا) – أ د ب أ: توج تيغريز المكسيكي بلقب النسخة الأولى من كأس الأبطال إثر تغلبه 3/1 على ضيفه تورنتو الكندي. وتجمع كأس الأبطال بين بطلي الدوري المكسيكي والأمريكي كل موسم. وسجل أهداف الفريق المكسيكي خيسوس دوينياس (هدفين) في الدقيقتين 36 و64، وايريك زافاليتا في الدقيقة 66، فيما أحرز الهدف الوحيد لتورنتو المهاجم الأرجنتيني لوكاس جانسون في الدقيقة 87 من ركلة جزاء. وأصبح تيغريز أول بطل لهذه البطولة التي أعلن عن تنظيمها في أذار/مارس الماضي والتي من المقرر أن تلعب كل عام على ملعب الفريق الفائز بالدوري الأمريكي.

حادثة سيارة تغيب الهولندي شنايدر عن الدوري القطري

الدوحة – د ب أ: تعرض النجم الهولندي ويسلي شنايدر، المحترف في صفوف فريق الغرافة القطري، لحادث تصادم بالسيارة في العاصمة القطرية الدوحة أسفر عن بعض الكدمات البسيطة في الرقبة .وأعلن الموقع الرسمي للنادي أن اللاعب سليم وأطمأن الجهاز الإداري على حالته، حيث أن الأضرار كانت في سيارته فقط .ومن جهة أخرى، تأكد غياب النجم الهولندي عن المباراة الصعبة التي تجمع فريقه مع الدحيل، حامل لقب بطولة الدوري القطري والمقررة السبت المقبل ضمن الجولة السادسة، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب بمستشفى إسبيتار إصابته بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى خلال مباراة أم صلال في الجولة الأخيرة .ويتوقع أن يغيب شنايدر لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل عودته للمشاركة في المباريات من جديد وذلك بسبب العلاج التأهيلي .

تغريم فورتونا دوسلدورف الألماني 20 ألف يورو بسبب سلوك الجماهير

دوسلدورف (ألمانيا ) – د ب أ: فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو على فريق فورتونا دوسلدورف بعدما قامت جماهيره بإطلاق الألعاب النارية في مباراة الدور الأول بكأس ألمانيا أمام كوبلنز. وتقبل النادي الغرامة الموقعة من قبل المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد يوم الأربعاء. وكانت جماهير دوسلدورف قامت بإطلاق 16 لعبة نارية خلال المباراة التي فاز بها الفريق 5/صفر الشهر الماضي، وألقي بعضها على أرضية الملعب. وأوقعت القرعة فريق دوسلدورف، الذي يلعب في الدوري الالماني لكرة القدم (البوندسليغا) حاليا، مع فريق اولم، المنافس بالدرجة الرابعة في مباراة الدور الثاني الي تقام في 30 تشرين الأول/ أكتوبر.