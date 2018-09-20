﻿إقصاء فوزنياكي حاملة اللقب

طوكيو – رويترز: حققت الإيطالية كاميلا جورجي انتصارا جديدا على حاملة اللقب كارولين فوزنياكي 6-2 و2-6 و6-4 لتبلغ دور الثمانية ل في طوكيو.

وفازت جورجي على فوزنياكي بطلة استراليا المفتوحة في كل اللقاءات الثلاثة التي جمعت بينهما على الملاعب الصلبة، وستواجه المصنفة الأولى على العالم سابقا فيكتوريا أزارينكا على بطاقة الصعود للدور قبل النهائي. وتعد فوزنياكي واحدة من أفضل اللاعبات اللائي يجدن الاسلوب الدفاعي لكنها لم تجد حلولا أمام قوة ودقة جورجي التي سددت 45 ضربة ناجحة قادتها للفوز بالمباراة. وبعد خسارتها المجموعة الأولى، عادت فوزنياكي وانتزعت الثانية بنفس النتيجة وكسرت إرسال جورجي في المجموعة الفاصلة لكنها لم تصمد أمام قوة منافستها. وبدأت اللاعبة الإيطالية في استعادة توازنها وكسرت إرسال فوزنياكي في المجموعة الفاصلة، وفازت بستة من بين آخر ثمانية أشواط في طريقها نحو الفوز.

وتفوقت أزارينكا التي شاركت في البطولة ببطاقة دعوة على الاسترالية آشلي بارتي المصنفة السابعة بمجموعتين متتاليتين 6-4 و6-2. وفازت التشيكية باربورا ستريتسوفا المصنفة الثامنة على الاستونية انيت كونتافيت في مواجهة حامية الوطيس استمرت أكثر من ثلاث ساعات وانتهت بنتيجة 7-5 و3-6 و7-5 لتقابل بطلة أمريكا المفتوحة اليابانية ناومي أوساكا في دور الثمانية. وفازت الكرواتية غير المصنفة دونا فيكيتش، التي أقصت المصنفة الخامسة سلون ستيفنز في الدور الأول، على البريطانية جوانا كونتا 6-3 و7-5 لتواجه المصنفة الثانية الفرنسية كارولين غارسيا في دور الثمانية.