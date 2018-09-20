﻿العرب يحلمون بالمربع الذهبي مع ضمان تأهل فريقين

القاهرة – د ب أ: تتطلع الفرق العربية لمواصلة مسيرتها في دوري أبطال أفريقيا، حين تخوض مباريات الإياب في دور الثمانية اليوم وغدا السبت. وضمنت الكرة العربية مقعدين على الأقل في المربع الذهبي، حيث يلتقي النجم الساحلي التونسي مع ضيفه ومواطنه الترجي، بينما يستضيف الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) وفاق سطيف الجزائري. ويواجه الأهلي المصري ضيفه حوريا كوناكري الغيني، ويلاقي مازيمبي بطل الكونغو ضيفه أول أغسطس الأنغولي.

ويشهد الملعب الأولمبي بسوسة مواجهة تونسية ساخنة بين النجم والترجي، حيث يدخل كل فريق والأمل يحدوه في الاستمرار بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية. وعقب فوزه 2/1 في لقاء الذهاب، أصبح يكفي الترجي، الفائز باللقب عامي 1994 و2011، التعادل أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل للصعود للدور قبل النهائي للمرة الأولى بعد غياب خمسة أعوام. ويدرك خالد بن يحيى مدرب الترجي أن لقاء النجم بمثابة الفرصة الأخيرة له للاستمرار في منصبه، بعدما تزايدت حدة الانتقادات الموجهة إليه عقب الخروج المبكر من البطولة العربية واهتزاز نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. وتعززت فرص سعد بقير لاعب الترجي في اللحاق بالمباراة، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية أن إصابته في مباراة الذهاب ليست خطيرة. ويرغب النجم في الفوز بهدف أو بفارق هدفين على الأقل حال اهتزاز شباكه، للاستمرار في البطولة التي توج بها عام 2007، والتأهل للمربع الذهبي للنسخة الثانية على التوالي. ويدرس شهاب الليلي مدرب النجم الدفع بياسين الشيخاوي أساسيا لزيادة الفعالية الهجومية لفريقه، ومن المرجح أيضا أن يعود غازي عبدالرزاق للفريق بعدما غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة. وكانت السلطات الأمنية التونسية وافقت على طرح 18 ألف تذكرة للقاء لجماهير النجم فقط، بعدما قامت بمنعهم من حضور الذهاب التي اقتصرت على جماهير الترجي.

ويسعى الوداد لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب، عندما يستضيف وفاق سطيف، الفائز بالبطولة عامي 1988 و2014، حيث يخشى الفريق المغربي من وداع المسابقة عقب خسارته صفر/1 في الذهاب. ويتعين على الوداد الفوز بفارق هدفين لحجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في البطولة التي توج بها عام 1992 أيضا، واستمرار الظهور في هذا الدور للنسخة الثالثة على التوالي. ومن المرجح أن يقود الليبيري وليام جيبور هجوم الوداد، بعدما غاب عن الذهاب، حيث تعول عليه الجماهير المغربية كثيرا في تحقيق الإضافة المرجوة، بعدما عانى الفريق من عدم ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف في مباراة الجمعة الماضي. ومن المرجح أن يجري عبدالهادي السكتيوي، المدرب المؤقت للوداد بعض التغييرات بعد ظهور الفريق بشكل لم يرض جماهيره. ويلعب الوفاق المباراة بأعصاب أهدأ قليلا من منافسه، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد بشرط نجاحه في التسجيل للصعود للدور المقبل. وشدد المغربي رشيد الطاوسي مدرب سطيف على أن الضغط سيكون كبيرا على الفريق المغربي في لقاء الإياب، قائلا إن «مباراة الذهاب، عبارة عن شوط أول كان الضغط فيه كبيرا علينا، في حين ستكون مباراة العودة بمثابة الشوط الثاني، وفيها الضغط سيكون أكبر على الوداد المطالب بالفوز بفارق هدفين». أما حسان حمار رئيس الوفاق فأعرب عن تفاؤله في قدرة فريقه على المضي قدما، حيث صرح بأنه «واثق من تحقيق التأهل للدور قبل النهائي في الدار البيضاء. روح المجموعة والعمل الذي يقوم به الجهاز الفني، إضافة إلى التفاف الجماهير ومساعدة السلطات، يجعلنا متفائلين خيرا بالمستقبل». ويأمل الأهلي في اجتياز عقبة حوريا كوناكري بعدما تعادل معه ذهابا سلبا يوم الجمعة الماضي. ويعاني الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، من عدة غيابات، بعدما تأكد فقدانه خدمات المدافع المخضرم محمد نجيب ولاعب الوسط عمرو السولية بسبب الإصابة، بينما يسابق سعد سمير الزمن للحاق باللقاء عقب إصابته في مباراة الذهاب التي اضطرته لعدم استكمال اللقاء. ويرى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي أن فريقه يملك حظوظا كبيرة للصعود، في ظل امتلاكه لمجموعة من عناصر الخبرة القادرة على صنع الفارق في اللقاء مثل وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور والمهاجم المغربي وليد أزارو، هداف الفريق في المسابقة برصيد ستة أهداف. ورغم ذلك، يعلم لاعبو الأهلي أن المهمة ليست سهلة، وأن التعادل الإيجابي سيكون كافيا للفريق الغيني لاقتناص ورقة الترشح لقبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه.