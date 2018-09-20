﻿المجموعة السابعة: ريال مدريد يتألق ويقسو على روما بثلاثية

مدريد – د ب أ: قدم ريال مدريد أوراق اعتماده مبكرا كأبرز المرشحين للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما استهل حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في المواسم الثلاثة الأخيرة، بفوز مستحق 3/صفر على ضيفه روما الإيطالي في الجولة الأولى بالمجموعة السابعة، التي شهدت أيضا تعادل فيكتوريا بلزن التشيكي 2/2 مع ضيفه سيسكا موسكو الروسي.

وفرض الريال سيطرته المطلقة على مجريات الأمور، حيث كان بإمكانه إضافة المزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم نجومه في أكثر من مناسبة. وأكد الريال بفوزه المقنع على الفريق الإيطالي، الذي بلغ المربع الذهبي الموسم الماضي، أنه ما زال محتفظا ببريقه وسطوته المعتادة في ظهوره الأول بالبطولة بدون نجمه وهدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل ليوفنتوس، منهيا مسيرته الأسطورية مع الفريق الإسباني التي استمرت تسعة أعوام. وافتتح إيسكو التسجيل للريال في الدقيقة 45 من ركلة حرة نفذها بطريقة بارعة، وأضاف النجم الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 58. وأحرز البديل ماريانو دياز الهدف الثالث للريال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، عبر تسديدة رائعة، ليثبت جدارته بارتداء القميص رقم (7) الذي كان يرتديه رونالدو قبل رحيله.

وتعادل فيكتوريا بلزن 2/2 مع سيسكا موسكو. وتقمص ميكائيل كرمينسيتش دور البطولة بعدما أحرز هدفي بلزن في الدقيقتين 29 و41، فيما تكفل فيدور شالوف ونيكولا فلاسيتش بتسجيل هدفي سيسكا في الدقيقتين 49 و90 من ركلة جزاء.