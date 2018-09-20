﻿المجموعة السادسة: ليون يصدم مانشستر سيتي ويهزمه بثنائية في عقر داره

مانشستر – د ب أ: حقق ليون الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب 2/1 على مضيفه مانشستر سيتي في أولى جولات المجموعة السادسة، التي شهدت تعادل هوفنهايم الألماني 2/2 مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

وفاجأ ليون بطل الدوري الانكليزي بتسجيله هدفين في الشوط الأول حملا توقيع ماكسويل كورنيه ونبيل فقير في الدقيقتين 26 و43. وفي الشوط الثاني، أحرز بيرناردو سيلفا هدف السيتي في الدقيقة 67، فيما عجز فريق المدرب جوسيب غوارديولا عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة. واقتنص شاختار دونيتسك تعادلا مثيرا من ضيفه هوفنهايم ليحرمه من انتصار تاريخي. وتسببت قلة خبرة لاعبي الفريق الألماني، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة، في حرمانه من تحقيق الفوز في ظهوره الأول بأمجد الكؤوس الأوروبية، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة، أمام منافسه الأوكراني، الذي بلغ دور الستة عشر في النسخة الماضية. وكتب فلوريان غريليتش اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الفريق الألماني، بعدما أحرز أول هدف لهوفنهايم في دوري الأبطال، عقب تسجيله هدفا مبكرا للضيوف في الدقيقة السادسة. وتعادل شاختار عبر لاعبه إيسمايلي في الدقيقة 27، لكن فرحة أصحاب الأرض بالتعادل لم تدم طويلا، بعدما أعاد هافارد نوردفيت التقدم لهوفنهايم مجددا، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني 2/1. وشهد الشوط الثاني محاولات مكثفة لشاختار لإدراك التعادل، لينجح في تحقيق مبتغاه، بعدما أحرز مايكون باربيران الهدف الثاني للفريق الأوكراني في الدقيقة 81. وحاول شاختار خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لكن بسالة أوليفر بومان حارس هوفنهايم وخط الدفاع الألماني حالت دون ذلك.