﻿بطاقة حمراء لرونالدو في انتصار يوفنتوس… وبوغبا يقود يونايتد إلى انتصار كبير

مدريد – د ب أ: استغرق الظهور الأول لكريستيانو رونالدو في بقميص يوفنتوس 29 دقيقة فقط بعد طرد الهداف التاريخي للمسابقة، لكن بطل إيطاليا استهل مشواره في المجموعة الثامنة بالفوز 2-صفر على مستضيفه بلنسية الاسباني.

وسجل ميرالم بيانيتش هدفين من ركلتي جزاء بواقع هدف في كل شوط، ليحسم الفريق الزائر نقاط المباراة، بينما باءت جهود بلنسية بالفشل مع عودته للمسابقة الأوروبية بعد غياب عامين. وأظهرت لقطات تلفزيونية رونالدو، الذي سجل 121 هدفا في دوري الأبطال في طريقه للفوز باللقب خمس مرات إجمالا، يعتدي على ما يبدو بدون كرة على منافس في منطقة جزاء بلنسية، وبدا مذهولا عندما أشهر الحكم الألماني فيليكس بريش البطاقة الحمراء في وجهه. وغالبت رونالدو الدموع أثناء خروجه من الملعب. وأهدر دانييل باريخو ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليلخص ليلة بلنسية الكارثية. وقبل طرد رونالدو كان يوفنتوس الطرف الأفضل حيث ارتطمت محاولة لجواو كانسيلو في اطار المرمى بعد إنقاذ من نيتو حارس بلنسية، وأهدر سامي خضيرة أيضا فرصة لبطل إيطاليا. وقبل نهاية الشوط الأول حصل باريخو على إنذار بسبب تدخل متهور ضد كانسيلو، ومنح بيانيتش فرصة ليضع يوفنتوس الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين في المقدمة. وبعد مرور خمس دقائق بعد الاستراحة دفع جيسون موريو منافسه ليوناردو بونوتشي في المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى. ونفذ بيانيتش الركلة بنجاح ثانية. واستحوذ بلنسية على الكرة بعد ذلك، لكن دفاع يوفنتوس المنظم تماسك حتى الوقت المحتسب بدل الضائع عندما احتسبت ثالث ركلة جزاء خلال الليلة. وانبرى باريخو لتنفيذها لكن الحارس فويتشيخ شتينسني أنقذها وسط خيبة أمل لاعبي بلنسية.

وفي المباراة الثانية في المجموعة، قدم القائد بول بوغبا أداء رائعا كلله بهدفين ليقود مانشستر يونايتد لفوز كبير 3-صفر على مضيفه يانغ بويز السويسري، الذي يشارك في دوري الأبطال لأول مرة. وسيطر بوغبا على وسط الملعب في المباراة التي أقيمت على عشب صناعي، ووضع يونايتد في المقدمة في الدقيقة 35 بهدف رائع من تسديدة بالقدم اليسرى من عند حافة منطقة الجزاء بعدما راوغ رقيبه. وضاعف اللاعب الفائز مع فرنسا بكأس العالم الغلة من ركلة جزاء في الدقيقة 44 احتسبت بداعي ارتطام تمريرة لوك شو العرضية بذراع المدافع كيفن مبابو. وقام بوغبا بعمل رائع في الشوط الثاني ليساعد انطوني مارسيال على التسجيل بانهاء ممتاز لكرة من ثمانية أمتار. ووسط مؤازرة جماهيره شن يانغ بويز هجمات ضد يونايتد في أول 30 دقيقة، وأجبر الحارس الاسباني ديفيد دي خيا على التصدي لمحاولتين خطيرتين من مسافة بعيدة من محمد كمارا وكريستيان فاسناخت. وبدا دفاع يونايتد مخترقا من على الأطراف خلال هجمات يانغ بويز المرتدة الخاطفة رغم أن الظهير الأيمن البرتغالي الشاب دييغو دالوت أظهر سرعة في أول مباراة له مع النادي الانكليزي. وبعدما ارتطمت محاولة ماركوس راشفورد بالجزء الخارجي للقائم في الدقيقة 22 شعر يونايتد بالهدوء بعدما كسر بوغبا حالة الجمود بفضل مهارته الفردية الكبيرة. وتبخرت آمال يانغ بويز في العودة بالنتيجة بعدما سدد بوغبا بنجاح ركلة الجزاء وأكمل مارسيال، الذي لعب أساسيا في الهجوم في واحدة من المرات النادرة، الثلاثية بعدما واصل يونايتد السيطرة على اللعب في الشوط الثاني.