﻿«نيو ريبابلك»: لا تسوية سياسية في اليمن بدون شرعية على الأرض

لندن – «القدس العربي»: يرى الباحث في شؤون الشرق الأوسط بيتر سالزبري، الزميل في معهد الشؤون الدولية في لندن (تشاتام هاوس) والمستشار لدى مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل أن الكثير من المراقبين للحرب الأهلية اليمنية الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام لا يعرفون الكثير عن حقائقها التي تتشكل على الأرض خاصة عندما يطالبون بتسوية سياسية.

وفي مقاله الذي نشرته مجلة «نيوريبابلك» الأمريكية جاء إن داعمي نظام علي عبدالله صالح في اليمن بدأوا يشعرون بالقلق عندما انقسم نظامه الفاسد إلى نصفين واندلعت معارك شوارع بين مؤيديه ومعارضيه وذلك في أثناء الثورة اليمنية التي استلهمت نموذجها من تظاهرات الشوارع في تونس واليمن وليبيا. وخشي الداعمون الغربيون من تحول اليمن إلى صومال جديد تستغله «القاعدة» ولهذا قاموا بالتدخل وإجبار صالح على التنحي ضمن مبادرة ضمنت بقاءه في البلاد وتسليمه السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي.

بعد ثلاثة أعوام من تنحي صالح كان الدبلوماسيون الغربيون يحتفلون بنجاحهم في اليمن واقترحوا تبنيه في كل من سوريا وليبيا لكنهم لم يلاحظوا أن المشاكل كانت تتخمر. فرغم تعيين رئيس جديد والاتفاق على كتابة دستور جديد ومؤتمر الحوار الوطني الذي استمر لتسعة أشهر وحضرته كل أطياف المشهد السياسي اليمني بما فيها حركات المجتمع المدني إلا أن ترتيبات ما بعد الربيع العربي انهارت كلها في تموز (يوليو) 2014 وذلك عندما حاولت الحكومة تخفيض المساعدات وزيادة أسعار الوقود. واتهم الحوثيون في الشمال الرئيس عبد ربه هادي منصور بالفساد والضعف. وبنهاية شهر إيلول (سبتمبر) وبعد عدة أيام من القتال سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، وهو أمر لم يكن ليحدث قبل أشهر عدة. وفي الربيع اندلعت الحرب الأهلية حيث أضاف القصف الجوي السعودي إلى المزيج المتفجر في اليمن، خاصة أن الرياض تعاملت مع الحوثيين كجماعة وكيلة عن إيران في الحديقة الخلفية لها- اليمن.

النموذج اليمني

ويعلق سالزبري أن «النموذج اليمني» الذي بنيت حوله هالة من الجلال يبدو بعد أربع سنوات غارقاً في حرب أهلية مدمرة أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم. وتشير التقديرات المتواضعة إلى أن أكثر من 10.000 مدني ماتوا في الحرب مع أن الرغم الحقيقي يصل إلى 50.000 . وهناك ما يزيد عن 20 مليون نسمة بحاجة للمساعدة الإنسانية ومليون مصاب بالكوليرا ولا نهاية للحرب في الأفق. ويقول سالزبري: «عشت وعملت في اليمن خلال المرحلة الإنتقالية التي تبعت الإطاحة بصالح عام 2011 وبعيداً عن عناوين الأخبار، فما رأيته هو بلد يعيش حالة انهيار بطيئة».

والغريب أن الوضع قد شجع الإنفصاليين في الجنوب والحوثيين في الشمال على تحقيق مكاسب على الأرض وتقديم أنفسهم كبديل عن النخبة القديمة مثلما فعل تنظيم القاعدة من قبل. فقد أدت أزمة الشرعية للنظام السياسي في صنعاء إلى فتح المجال أمام كل جهة لادعاء الشرعية. وفي هذا السياق يستحضر سالزبري معنى الشرعية من تعريف الباحث السياسي النيوزلندي كيفن كليمنتس بأنها «عن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والتي تحول القدرة الإكراهية والتاثير الشخصي إلى سلطة سياسية دائمة» وهي عن العلاقة التعاقدية بين الدولة والمواطنين وفحص جدواها.

وفي هذا السياق فإن النظرة تختلف من طرف لآخر فلو كنت دبلوماسيا أو سياسيا لرأيت أن الأولوية هي القانون والنظام. أما إن كنت تبحث عن عمل أو توفير لقمة العيش فالحياة اليومية هي الأهم. ولكن الحكومة بحاجة لفحص نظامها السياسي بطريقة تمنع السكان من الغضب والخروج للشوارع كما فعلوا في انتفاضات الربيع العربي.

وعلى خلاف الحوثيين وحكومة هادي فقد اهتمت القاعدة بمسألة الشرعية، فعندما سيطرت على المكلا في الجنوب عام 2015 ركزت جهودها على تقديم الخدمات وإدارة محاكمها الخاصة وبنجاح نسبي. وكان هذا جزءاً من استراتيجية رسمها زعيم القاعدة في حينه ناصر الوحيشي والتي تبعت استراتيجية رسمها قادة القاعدة السابقون. فعندما ضرب إعصار تشابالا جنوب اليمن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 كانت القاعدة جاهزة حيث أجلت السكان عن بيوتهم في المكلا وتأكدت من توفر المياه والمواد الأساسية.

أقرب إلى الهوس

وصور التنظيم خدماته في المكلا ونشرها بشكل أقرب للهوس. والسبب على ما يبدو كان صعود تنظيم الدولة. لكن القاعدة أجبرت على الخروج من المكلا في نيسان (إبريل) 2016 من خلال قوات تدعمها الإمارات. ويرى سالزبري أن لا طرف في المعادلة اليمنية حصل على الشرعية أو يملكها وبخلاف مأرب والقاعدة فلا طرف على ما يبدو مهتماً بالحصول عليها.

ويتساءل عن اهمية هذه القضية ويجيب أن المبعوث الدولي مارتن غريفيثز حاول بداية الشهر دفع هادي والحوثيين للقاء بشأن خطته للتسوية ولكن الحوثيين فشلوا في حضور الإجتماع في جنيف. ولكن خطة غريفيثز معروفة وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية ومرحلة انتقال سياسي ثم إشراك البقية لاحقاً. وهناك منطق في محاولة المبعوث الدولي تبسيط العملية السلمية لكن الخطر النابع وهو أن داعمي المبعوث الدولي، الدول الأعضاء في مجلس الأمن ودول الخليج قد يحاولون العودة للأشكال القديمة التي جربت سابقا مثل تنصيب وجوه معروفة في الحكم والبحث عن حلول فنية وتقديم رؤي جريئة لا توجد إلا على الورق.

وسيشعرون بالدهشة عندما يجدون ان نخبة عام 2018 فشلت في تحقيق ما يريدون منها أي تكرار نفس الفصل ما بين 2011- 2014. والمشكلة في كل هذا أن الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين لم يتقبلوا بعد أن الشرعية هي نفسها التي لا يزال المجتمع الدولي يمنحها لحكومة هادي وهي ليست نفسها التي تمنح للحكومة المركزية التي فازت بانتخابات. فالشرعية في اليمن هي التي يتم أخذها على المستوى المحلي ومن خلال التشارك والإستماع للناس على الأرض وتقديم الخدمات ويتم الحصول عليها من خلال تقديم اهداف واقعية تدريجية وليس من خلال رؤى جريئة للمستقبل مع أنها ضرورية. وطالما لم يتوصل المسؤولون إلى حقيقة ما يجب تحقيقه والأولويات في اليمن سيظل بلدا غير مستقر.

«إندبندنت»: الحكومة العراقية المقبلة مجرد «تدوير للوجوه» وستولد عاجزة

يعتقد المعلق البريطاني باتريك كوكبيرن أن بقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أم خروجه لا يعني الكثير من التغيير في الحكومة العراقية. فالنظام السياسي العراقي بات يحبذ حالة الجمود وانسداد الأفق. وبدأ مقاله في صحيفة «إندبندنت» بالحديث عن النكتة التي يتداولها العراقيون عن عملية إعادة تدوير الوجوه في الحكم مما يعني أن حكومتهم هي التعبير الأكبر على مستوى العالم عن صداقة البيئة ، فمن العادة ما تعود نفس الأسماء للحكم مهما كان تاريخها الصادم في الحكم والتوقعات الكئيبة منها في المستقبل. ومن هنا فسيكون التغيير الأكبر في الحكومة العراقية المقبلة هو حيدر العبادي، الرجل الذي تم تعيينه بعد انتصارات تنظيم الدولة عام 2014 ولا يتوقع والحالة هذه أن يترأس الحكومة المقبلة.

فقد اعترف أنه لن يظل في السلطة بعدما اندلعت الإحتجاجات في محافظة البصرة جنوب العراق والتي أدت لدعوة قادة سياسيين ودينيين له الإستقالة من مركزه وحجب الدعم له. وكان مستقبل العبادي معلقاً منذ أن فشلت كتلته في الفوز في انتخابات أيار (مايو) حيث جاءت في المرتبة الثالثة. وحاول الحصول على دعم التيار الذي يقوده مقتدى الصدر الذي فاز في الإنتخابات لكنه فشل في النهاية. ويعلق كوكبيرن أن العبادي لن يكون في الحكومة المقبلة إلا أن بقية اللاعبين الكبار سيكونون هم نفسهم ومن ضمنهم أؤلئك الذين أساءوا الحكم وساهموا في معاناة العراقيين خلال الـ 15 عاما الماضية. فقد نشأ منذ سقوط صدام حسين عام 2003 نظام من المحاصصة الطائفية الذي قسم المناصب بين السنة والشيعة والأكراد وترافق مع نظام توزيع الحصص الحكومية بين الأحزاب بشكل أدى لحالة من الجمود المستمر وفشل ذريع في مواجهة الفساد المستشري وتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.

وكان العبادي يأمل أن تعطيه الانتصارات على تنظيم الدولة واستعادة الموصل بعد حصارها لمدة تسعة أشهر تفويض وأصوات الناخبين. ورغم متابعة القوات العراقية مكاسبها في الموصل والسيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها التي سيطرت عليها حكومة إقليم كردستان إلا أن العبادي فشل في إقناع الناخبين. ومع أن الأمن تحسن منذ هزيمة الجهاديين وشهدت بغداد وضعاً أمنياً خلال الأشهر الستة يعد الأفضل منذ عام 2003 إلا أن العراقيين لم يعتبروا العبادي المهندس الوحيد لهزيمة تنظيم «الدولة». كما أن مشاركة تحت نسبة 45% أكدت حالة الخيبة التي يحملها الناخب العراقي من الطبقة السياسية سواء كان يمثلها العبادي أم غيره. وبالتالي حصلت كتلة «سائرون» التي يقودها الصدر على أكبر نسبة وجاءت كتلة «الفتح» التي يمثلها زعيم منظمة بدر هادي العامري الذي خرج من السباق على رئاسة الحكومة. وكان العبادي الذي حصل على دعم الأمريكيين سيظل متمسكا بمحاولة ترؤس الحكومة لو حصل على دعم الصدريين حيث شعر أن دعمهم مضمون إلا أنهم طلبوا منهم الإستقالة من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه ودعم برنامجهم للإصلاح، وخسر أيضا السياسيين الذين كان يأمل بالحصول على دعمهم واتهموه بأنه لا يستشيرهم ويعتمد على شلة من مستشاريه.

ويرى كوكبيرن أن اللاعبين السياسيين في العراق هم أنفسهم لكن المشهد العراقي قد تغير بطريقة كبيرة. فعندما تولى العبادي الحكم كان تنظيم الدولة يتقدم نحو بغداد وخاف الناس من مذبحة وتشرد. أما اليوم فإن هزيمة تنظيم الدولة تعني أن الأمن لم يعد مصدر قلق وتركز اهتمام الناس على الفساد والعجز الحكومي رغم الموارد المالية من النفط في هذا العام والتي وصلت إلى 7.7 مليار دولار هذا العام. وربما زعم العبادي أنه هزم تنظيم الدولة لكن العراقيين شعروا أن هذا هو إنجازه الوحيد. وظلت الإحتجاجات في البصرة التي تقع في قلب الثروة النفطية العراقية الأكث انتشاراً ودماراً منذ سقوط نظام صدام حسين. وكشف عن الكثير من المظلومية التي يعاني منها سكان المنطقة. ففي هذا الصيف حيث وصلت درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية شهدت المنطقة نقصاً في الكهرباء وشحاً في المياه الصالحة للشرب. ووصل الغليان الشعبي مستواه الاعلى عندما مرض الآلاف بسبب تناولهم المياه الملوثة وعانوا من إسهال حاد وآلام في المعدة بشكل أثار مخاوف من اندلاع موجة كوليرا. وامتزجت المياه المالحة بتلك الصالحة للشرب بسبب تحطم الأنابيب. وقالت المستشفيات إنها عالجت 17.500 حالة مع أن الحكومة نفت هذا العدد وقالت إن العدد لم يتجاوزعن 1.500 حالة. وزاد عدم اهتمام المسوؤلين وتعاطفهم من معاناة أهل البصرة من حالة الغضب العارم.

واندلعت التظاهرات في البداية سلمية ثم تحولت إلى عنف قتل فيها 27 شخصاً وأحرقت القنصلية الإيرانية ومقرات الأحزاب باستثناء مقر كتلة «سائرون». وذهب العبادي إلى البصرة لكنه لم يكن قادراً على فهم الأزمة. وقرر الصدر حجب الدعم عن العبادي وطلب منه الإستقالة في آخر ضربة لآماله بتشكيل الحكومة. وأصدر آية الله علي السيستاني بياناً دعا فيه لتعيين رئيس جديد للحكومة. وستختار الأحزاب في النهاية رئيساً جديداً للوزراء وتشكل حكومة وحدة وطنية يحصل فيها اللاعبون الرئيسيون على حصة ولكنها لن تكون قوية أو فاعلة بل ستكون مثل سابقتها التي قادها العبادي.

«بزنس إنسايدر»: سقوط طائرة التجسس الروسية في سوريا دليل على عجز بوتين عن حماية جنوده

كان حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق البحر الأبيض المتوسط والإتهامات المتبادلة بين موسكو وإسرائيل دليل كما قالت مجلة «بزنس إنسايدر» على عجز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حماية جنوده وأبناء شعبه في الحرب التي دخلها في سوريا.

وكما يقول أليكس لوكي فإن حليفة روسيا، سوريا هي من أطلقت الصاروخ بالخطأ على الطائرة الروسية يوم الثلاثاء إلا أن وزارة الدفاع الروسية سارعت لاتهام إسرائيل بالهجوم. وكانت هذه قد هاجمت سوريا باستخدام مقاتلات تحلق على مستوى منخفض لكي تتجنب الرادارات لكن الدفاعات السورية لم تكن قادرة على استهدافها، لكنها استهدفت طائرة تجسس روسية كانت تحلق ببطء فصوبت عليها واطلق الصاروخ مما أدى لتحطم الطائرة وطاقمها الـ15.

وتعلق آنا بورستشفيسكيا من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى «بالإزدحام الكبير في الأجواء السورية، فهذا ليس مستغرباً» و «ليست هذه هي المرة الأولى التي بدا فيها بوتين غير قادر على حماية شعبه». وبعد اتهام جنرالاته إسرائيل وقالوا إنهم سيتخذون إجراءات مضادة وصف بوتين الحادث بأنه «حادث تراجيدي» ولم يحمل طرفاً مسؤولية ولم يعد بعملية انتقامية.

وتظل الأجواء فوق سوريا مزدحمة فالروس لهم طرقهم والدفاعات السورية متحفزة وجاهزة للضغط على الزناد ولا يوجد ما يشير إلى أن هذا لن يحدث مرة أخرى. وكان الروس قد دخلوا الحرب السورية في أيلول (سبتمبر) 2015 وأسهم الطيران الروسي بحماية نظام بشار الأسد من الإنهيار.

وحمى النظام الصاروخي الروسي الجيس السوري وتأكد من عدم قدرة الطيران الأمريكي على ضربه او النظام الذي يدافع عنه. وبعد ثلاثة أعوام من التدخل، والأسد باق في السلطة إلا أن الروس لا يزالون يموتون وأصبح البلد نفسه معزولا وضعيفا. وخسرت روسيا تسع مقاتلات في الحرب وعدداً لا يحصى من المروحيات.

ودمرت أمريكا فرقة من المرتزقة الروس الذين حاولوا الهجوم على موقع عسكري تابع لحلفائها في شرق سوريا وقتلت حوالي 300 من هؤلاء المرتزقة حسب تقارير عدة. وعندما هددت الولايات المتحدة بضرب النظام السوري إن استخدم السلاح الكيميائي في الهجوم على إدلب هددت روسيا بالإنتقام لكن الأمريكيين قاموا بمناورة بالذخيرة الحية بحيث أجبرت الروس التراجع عن تهديداتهم.

وبعد الغارات الأمريكية على سوريا في عامي 2017 و2018 هددت روسيا بالإنتقام وقطع الإتصالات ولكن شيئاً لم يحدث. وقام بوتين بتقديم نفسه كرجل قوي واستغل الفراغ الذي شغر من خلال رفض الأمريكيين الانخراط في الحرب السورية، إلا أن بوتين فشل مرة بعد الأخرى بحماية جنوده. وتقول بورستشفيسكيا «ملأ بوتين الفراغ ولكنه لم يكن بحاجة لأن يكون قوياً لكي يفعل هذا».

وفي الوقت الذي سخرت روسيا دائما من الولايات المتحدة وعدم تدخلها إلا إن بوتين كان يرى في الولايات المتحدة طرفاً متواطئاً في الحرب لا عدواً فيها. واستطاع بوتين بمهارة استخدام غياب القرار الأمريكي للتدخل وإقناع حلفاء واشنطن الاوروبيين بأنها خائفة. وتقول المعلقة الروسية بورستشفسكيا إن الكثير من الدول الغربية خائفة من مواجهة مع الروس في سوريا «ولم يكن هذا ليحدث فهم لم يكونوا يريدونها وهم يعرفون أنهم لن يربحوا» الحرب.

وفي الوقت الذي تستعرض فيه روسيا عضلاتها في سوريا من خلال مقاتلات قديمة فإن الحرب التي مضى عليها ثلاثة أعوام لم تؤد إلى القضاء على جيوب المعارضة السورية وكل ما عملته هو الحفاظ على الوضع القائم بدون القدرة على حماية مواطنيها الروس. فالطريقة العدوانية التي تعامل بها بوتين مع سوريا وأوكرانيا وتعامله مع نقاده الدوليين من خلال تسميمهم أدت إلى فرض عقوبات على روسيا وعزلتـها الـدولية.

وفي آب (أغسطس) حنث بوتين بوعده أن لا يرفع سن التقاعد حيث ذكر الروس أنه وبسبب انخفاض معدلات الحياة على المستوى الوطني فسيموتون قبل أن يستمتعوا بثمار تقاعدهم، ولكنهم عاشوا ليروا كيف تنفق الأموال على الحرب في أوكرانيا وسوريا.

واستطاعت روسيا تحقيق هدفها المحدود وهو الحفاظ على الأسد في السلطة ولكن عندما يتعلق الأمر بحماية أرواح الروس فإن خسارة طائرة التجسس الروسية ينوه كما تقول بورستشفسكيا إلى إشارة «محرجة جداً» عن فشل بوتين في حماية شعبه.