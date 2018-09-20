﻿السجن 16 عاما لكاهن اغتصب مراهقة

غواتيمالا ـ أ ف ب: أعلن القضاء في غواتيمالا الحكم على كاهن كاثوليكي من شمال البلاد بالسجن 16 عامًا بعد إدانته بتهمة اغتصاب مراهقة في الرابعة عشرة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن إينياسيو لوبيس، كاهن بويرتو باريوس الواقعة على ساحل الكاريبي على بعد 230 كيلومترًا شمال شرق العاصمة، أدين بتهمة «الاعتداء على القاصر في مناسبات عدة».

وتابعت النيابة العامة تقول: «لقد استغل منصبه الديني وهدد الضحية القاصر بالموت لثنيها عن إخبار والديها».

وجاء في نتائج التحقيق التي عرضت خلال المحاكمة أن هذه الاعتداءات حصلت في مقر الرعية، وأن الكاهن كان يبعث برسائل إلى هاتف الضحية المحمول.