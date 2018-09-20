﻿ معرض دولي لـ«الوجبات البطيئة»… في تورينو

تورينو (إيطاليا) ـ أ ف ب: تستضيف مدينة تورينو الإيطالية المعرض الدولي الذي تنظّمه شبكة «سلو فود» للطعام الصحيّ بحضور مئات المنتجين والمزارعين من كافة أنحاء العالم.

ويشارك في هذا المعرض الذي يقام مرة كل سنتين، سبعة آلاف شخص من شبكة «سلو فود» التي يعني اسمها «الوجبات البطيئة» (في مقابل الوجبات السريعة). وتستمرّ هذه الدورة الثانية عشرة إلى الإثنين، وشعارها «فود فور تشينج» (طعام من أجل التغيير).

وقال كارلو بيتريني مؤسس الشبكة في مقال نشره في صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية: «الطريقة التي نأكل بها الطعام وننتجه ونوزّعه يوميًا لها تأثير كبير على العالم الذي نعيش فيه».

وتُقام خلال المعرض نقاشات وندوات وجلسات تذوّق، إضافة إلى سوق دولية للمنتجات.

ويعرض ألف مُنتِج من 83 بلـــدًا مأكـــولاتهم، إلى جانب منتجين للطعام بطرق تقليدية تكاد تندثر في العالم تعمل «سلو فود» على الحفاظ عليها.

تأسست هذه الحركة في تورينو عام 1986 ردًا على افتتاح أول مطاعم الوجبات السريعة في إيطاليا، وصارت منتشرة في 160 بلدًا، وهي تعمل على تحسين الذائقة في الطعام، والدفاع عن التنوّع البيئي، والدعوة لنظام غذائي يحترم البيئة والهويات الثقافية.