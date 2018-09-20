﻿النظام الغذائي للبحر المتوسط يحمي النساء من السكتة الدماغية

لندن ـ الأناضول: أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن نظامًا غذائيًا غنيًا بالمغذيات، كحمية البحر المتوسط، يحد من خطر إصابة النساء فوق سن الأربعين بالسكتة الدماغية. الدراسة أجراها باحثون في جامعة إيست أنغليا البريطانية، ونشروا نتائجها أمس الخميس، في دورية (Stroke) العلمية.

ويتميز النظام الغذائي لشعوب أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بالاعتماد على زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون، بجانب الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، وتناول الأسماك والدواجن على الأقل مرتين في الأسبوع، والحد من تناول اللحوم الحمراء، ويعرف هذا النظام الغذائي بـ«حمية البحر المتوسط».

وأوضح الباحثون أن هذه الدراسة تعد واحدة من أكبر وأطول الدراسات التي أجريت لتقييم الفوائد المحتملة للنظام الغذائي على غرار البحر الأبيض المتوسط في خفض مخاطر السكتة الدماغية.

وعلى مدار 17 عامًا، قام الباحثون بفحص الوجبات الغذائية لأكثر من 23 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 40 و77 عامًا، ورصدوا تأثير التزامهم بحمية البحر المتوسط ودورها في الحد من خطر تعرضهم للسكتة الدماغية. وكشفت النتائج أن السيدات اللاتي التزمن بهذا النظام الغذائي فوق سن الأربعين، انخفض لديهن خطر السكتة الدماغية بنسبة 22 ٪.

لكن النتائج كشفت أن هذه الحمية كانت آثارها ضئيلة على وقاية الرجال من السكتة الدماغية، حيث بلغت نسبة الوقاية لدى الرجال 6٪ فقط.

وقال البروفيسور أيلسا ويلش، قائد فريق البحث: «توضح هذه الدراسة أن اتباع نظام غذائي يعتمد على حمية البحر المتوسط قد يقلل من خطر السكتة الدماغية لدى النساء فوق سن الأربعين».

وأضاف أنه «من غير الواضح لماذا وجدنا اختلافات بين النساء والرجال في نسب الوقاية، لكن يمكن أن يكون السبب هو أن مكونات النظام الغذائي قد تؤثر على الرجال بشكل مختلف عن النساء، وهو ما نسعى لدراسته في المستقبل». والسكتة الدماغية هي مرض وعائي يحدث بسبب عدم قدرة شرايين المخ على إيصال الأوكسجين إلى الدماغ، ما يؤدي إلى السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية البسيطة، وقد يؤدي أيضًا إلى الخرف الوعائي.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن حمية البحر المتوسط يمكن أن تكون مفيدة في علاج السمنة والوقاية من مرض السكري، كما أنها تخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسرطان.