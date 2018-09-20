بطلات المصارعة في أمريكا يعترضن على إقامة استعراض”دبليو دبليو اي/ جوهرة التاج” في السعودية

بلتيمور – ” القدس العربي” – من رائد صالحة

أثار إعلان اتحاد ” دبليو دبليو أى” للمصارعة الترفيهية العالمية عن إقامة حدث رياضي اخر في العاصمة السعودية، الرياض، المزيد من الاعتراضات والانتقادات من بطلات المصارعة في الولايات المتحدة.

ولم يكن الاعلان مفاجئا بسبب العوائد المالية الكبيرة التى سيجنيها الاتحاد من هذه الاستعراضات ،في حين قال المديرالإداري للاتحاد، فينس ماكماهون،ان الحدث هو جزء من شراكة طويلة الأمد مع السعودية

الحدث يتشابك مباشرة مع المصالح دون الحفاظ على أى نزاهة او حقيقة، لأن الحدث يقام في مكان لا يرغب في رؤية تقدم للنساء

وسيقام الحدث بدعوة رسمية من الهيئة السعودية للرياضة على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بمشاركة من ابطال المصارعة: رومان ريجز،بروك ليسنروبروان ستورمان.

وكان العديد من محبي المصارعة على علم بأن هذا الحدث قادم الإ أن الإعلان أثار التساؤلات على موقع تويتر من مخاوف من عدم السماح للنساء بالمشاركة .

وأدانت المصارعات السابقات، مثل ليتا، القرار قائلة إنها تشعر بان الحدث يتشابك مباشرة مع المصالح دون الحفاظ على أى نزاهة او حقيقة، لأن الحدث يقام في مكان لا يرغب في رؤية تقدم للنساء.

هناك مخاوف من استغلال السلطات السعودية للحدث عبر تمير كلمات تشيد بولي العهد السعودي، بن سلمان ، اثناء العرض الرياضي

وقال نقاد ان الحدث يقام وسط تعرض الحكومة السعودية لتمحيص دولي لان خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم إسراء الغمغام، يخضعون للمحاكمة ، ويمكن ان يواجهوا عقوبة الإعدام.

واضافوا ان هناك مخاوف من استغلال السلطات السعودية للحدث عبر تمير كلمات تشيد بولي العهد السعودي، بن سلمان ، اثناء العرض الرياضي الذى يتم بثه على بعض القنوات الامريكية، وقالوا انه يجب الاخذ بالاعتبار النزاع السعودي- الكندي حيث لا يمكن التعامل مع السعودية كوجهة سياحية .

وبغض النظر عن الانتقادات، فقد ظهرت تعليقات تشير الى عدم استعداد الاتحاد للتراجع عن العروض الرياضية في السعودية بسبب العائد المالي الكبير في حين قال بيان مشترك للمصارعات السابقات بانه لا يمكن الجلوس فقط ، مع الأمل بإنه لن يلاحظ أى أحد ما يحدث.