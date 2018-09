ترامب “ينفجر” في وجه الكونغرس: أين أموال الجدار الحدودي في مشروع الإنفاق” السخيف”- (تغريدات)

واشنطن – “القدس العربي” – من رائد صالحة:

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس بسبب افتقار مشروع قانون الدفاع، الذى تم تمريره مؤخرا، لبنود توفر التمويل اللازم لجداره الحدودي ، مما أذكى معركة كان قادة الحزب الجمهوري يأملون في تجنبها حتى وقت لاحق من هذا العام.

وسأل ترامب في تغريدة “أريد أن أعرف، أين هو المال لأمن الحدود والجدار في مشروع قانون الإنفاق السخيف ، ومن أين ستأتي هذه الأموال بعد الانتخابات النصفية”، واضاف” ان الديمقراطيين يعرقلون تطبيق القانون وأمن الحدود، يجب على الجمهوريين ان يتصرفوا بخشونة”.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 93 مقابل 73، الثلاثاء الماضي، لتمرير مشروع قانون ضخم بقيمة 854 مليار دولار يتضمن تمويل وزارات الدفاع والصحة والخدمات الإنسانية والعمل والتعليم ، التي تشكل الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي.

ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ السبعة الذين عارضوا مشروع القانون، كان هناك ستة من الجمهوريين الذين انضموا الى السناتور بيرني ساندرز في حملة التصويت ” لا” ، ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على قانون التمويل في الأسبوع المقبل ، قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر/ ايلول للحفاظ على تمويل الحكومة.

ويتضمن مشروع مجلس الشيوخ قرارا يمدد التمويل لجميع الوكالات الحكومية الاخرى حتى 7 ديسمبر/ كانون الاول بعد الانتخابات النصفية، وكان القصد من إدراج القرار في مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي هو تأجيل مناقشة مثيرة للجدل حول الجدار الحدودي المقترح لترامب.

وقام ترامب مرارا بتعطيل المشرعين بسبب إخفاقهم في تمرير قوانين الهجرة الصارمة وعدم الاستجابة لطلبه بتمويل كامل لجداره المقترح على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ، وفي وقت سابق من هذا العام ـ قال ترامب بانه مستعد لإغلاق أبواب الحكومة اذا لم يحصل على الأموال اللازمة للجدار ولكنه تراجع عن هذا التهديد

I want to know, where is the money for Border Security and the WALL in this ridiculous Spending Bill, and where will it come from after the Midterms? Dems are obstructing Law Enforcement and Border Security. REPUBLICANS MUST FINALLY GET TOUGH!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2018