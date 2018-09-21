الأمين العام للأمم المتحدة لــ”القدس العربي”: لن نقبل بتفكيك الأونروا

نيويورك – ” الامم المتحدة – من محمد صيام

دعا الأمين العام للأ مم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الى الالتزام بحماية المدنيين في سوريا واليمن، وجدد ترحيبه بالاتفاق بين رئيسي تركيا وروسيا بشأن إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح في إدلب قائلا ان تطبيق الاتفاق بشكل سليم قد ينقذ ثلاثة ملايين شخص، من بينهم مليون طفل، من وقوع كارثة.

وردا على سؤال ل” القدس العربي” بشأن سبل حماية الشعب الفلسطيني من السياسات الامريكية التى تسعى الى تفكيك وكالة الأونروا وتدمير القضية الفلسطينية ، أجاب غوتيريش ” لن نقبل بتفكيك الأونروا وتدمير القضية الفلسطينية”.

واضاف ” فرغم الصعوبات التي تواجهها ماليا فإننا قررنا أن نبدأ العام الدراسي على الوقت ، وسنستمر، أما بالنسبة للتقرير الذي طلبته مني الجمعية العامة، فقد قدمت مجموعة من الخيارات ووضعتها أمام الجمعية العامة ، والدول ألأعضاء هي التي تقرر أي الخيارات التي يمكن أن توفر الحماية كما جاء في قرار الجمعية يوم 13 حزيران/يونيو.

فرغم الصعوبات التي تواجهها ماليا فإننا قررنا أن نبدأ العام الدراسي على الوقت ، وسنستمر

وقال غوتيريش إن المدنيين في اليمن يواصلون تحمل عبء الحرب، بما في ذلك القصف الجوي من قوات التحالف والقتال البري من قبل كل الأطراف، وأضاف” أن قوات الحوثيين ما زالت تطلق القذائف على السعودية.

واوضح “نعلم جميعا الصعوبات التي يواجهها مبعوثي الخاص في جهوده الحثيثة لتهيئة الظروف للحوار والعملية السياسية، أدعو كل الأطراف إلى الانخراط بجدية بهذا الشأن، وأدعو داعمي هذه الأطراف إلى تجنب الخطوات التي تغذي القتال.