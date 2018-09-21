مقتل تسعة في حادث سير بولاية أريزونا الأمريكية

فينيكس – أريزونا: قالت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية إن سيارة”متعددة الأغراض” كانت تقل سبعة يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين اصطدمت مباشرة بسيارة أخرى على طريق سريع في الولاية مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة اثنين بجروح خطيرة.

وقالت إدارة السلامة العامة في الولاية إن حادث التصادم وقع في وقت متأخر من مساء، الأربعاء، عندما اصطدمت السيارة التي تقل سبعة يشتبه في أنهم مهاجرون واثنين من الأمريكيين مع سيارة ركاب أخرى على طريق( 79) السريع قرب فلورنس بولاية أريزونا.

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب التصادم التي وقع على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من فينيكس.

( رويترز)