اينتراخت يصعق مرسيليا واشبيلية يفوز بخماسية في الدوري الاوروبي

لندن: تكبد أولمبيك مرسيليا الفرنسي خسارة مفاجئة 2-1 أمام ضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني، أمس الخميس، في افتتاح دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبدأ وصيف بطل النسخة الماضية بشكل مثالي بهدف لوكاس أوكامبوس في الدقيقة الثالثة لكن الفريق الضيف عوض تأخره عبر لوكاس تورو وسجل زميله لوكا يوفيتش هدف الفوز في وقت متأخر.

ويتقاسم اينتراخت، بطل كأس ألمانيا والذي يشارك في أول مسابقة أوروبية منذ موسم 2013-2014، قمة المجموعة الثامنة مع لاتسيو الإيطالي الذي انتصر 2-1 على أبولون ليماسول القبرصي بفضل هدفين من لويس البرتو وتشيرو ايموبيلي.

وافتتح اشبيلية الإسباني، بطل الدوري الأوروبي في أعوام 2014 و2015 و2016، الموسم الجديد بانتصار كبير 5-1 على ستاندار لييج البلجيكي في المجموعة 11 حيث سجل كل من ايفر بانيجا ووسام بن يدر هدفين.

وعاد اوناي ايمري، الذي قاد اشبيلية لتحقيق ثلاثة ألقاب في البطولة، إلى الدوري الاوروبي مع ارسنال وقاده للفوز 4-2 على فورسكلا بولتافا الأوكراني بفضل ثنائية من بيير-ايمريك اوباميانج.

وهذا هو الانتصار 32 لايمري في البطولة، وهو رقم قياسي لمدرب.

وواصل تشيلسي الانجليزي بقيادة مدربه ماوريتسيو ساري بدايته الرائعة للموسم بالفوز 1-صفر على باوك اليوناني في افتتاح مباريات المجموعة 12.

وسجل ويليان هدف المباراة الوحيد ليواصل تشيلسي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مسيرته المظفرة بالموسم الحالي بستة انتصارات في ست مباريات تحت قيادة مدربه الإيطالي الجديد.

وتغلب رد بول سالزبورج النمساوي 3-2 على مستضيفه رازن بال شبورت لايبزيج رغم أن الفريق الألماني تعافى من تأخره بهدفين لكن فريديك جولبراندسن خطف هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة الأخيرة.

وانتصر سيلتيك 1-صفر على روزنبورج في المجموعة الثانية أيضا بهدف متأخر من البديل لي جريفيثس.

وفي المجموعة السابعة، عوض رينجرز الاسكتلندي، الذي يدربه ستيفن جيرارد الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الاوروبي من قبل، تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مستضيفه فياريال الإسباني.

وقدم دودلانجه، الذي أصبح أول فريق من لوكسمبورج يتأهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي، مباراة جيدة وخسر 1-صفر أمام ميلانو الإيطالي في المجموعة السادسة بتسديدة جونزالو هيجوين التي غيرت اتجاهها.

وفي المجموعة ذاتها تعادل اولمبياكوس مع ريال بيتيس.

وفاز دينامو زغرب الكرواتي 4-1 على فناربخشه فيما تلقى اندرلخت هزيمة مفاجئة 1-صفر أمام سبارتاك ترنافا السلوفاكي في المجموعة الرابعة.

(رويترز)