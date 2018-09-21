بولتون: الاستراتيجية السيبرانية الجديدة لواشنطن دخلت حيز التنفيذ
واشنطن: قررت الولايات المتحدة اتخاذ موقف أكثر شراسة في الحرب السيبرانية التي تتواجه فيها خصوصاً مع الصين وروسيا ومنافسين آخرين، بحسب ما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض الخميس.
وأكد جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، أن “أول استراتيجية إلكترونية مفصلية بالكامل خلال السنوات الـ15” الماضية دخلت الآن حيّز التنفيذ.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار ترامب إلغاء قواعد حددها سلفه باراك أوباما للعمليات السيبرانية.
وقال بولتون “أيدينا لم تعد مكبّلة كما كانت أيام إدارة أوباما”.
وأضاف أنه يجب “على أيّ دولة تقوم بنشاط سيبراني ضد الولايات المتحدة، أن تتوقّع أننا سنردّ بطريقة هجومية ودفاعية”.
وشدد على أن “الرد على الهجمات السيبرانية لن يتمّ بالضرورة في الفضاء السيبراني”.
بولتون: الرد على الهجمات السيبرانية لن يتمّ بالضرورة في الفضاء السيبراني
وأشار بولتون إلى الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا على أنها مصادر رئيسية للتهديدات، قائلاً إن “الأمريكيين وحلفاءنا يتعرضون كل يوم للهجوم في الفضاء السيبراني”.
ووفقاً لبولتون، فإنّ التدخلات العدائية تستهدف كل شيء، من البنية التحتية الأمريكية إلى البيروقراطية الحكومية، فضلا عن الشركات والانتخابات.
ومن بين تلك التدخلات، قرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وهي عملية نُسبت إلى عملاء روس.
من جهته، قال البنتاغون إن جهود الولايات المتحدة على الجانب الدفاعي ستشمل “تقوية الشبكة” وتحسين الأمن السيبراني.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى أن الوزارة “استخدمت سلطاتها من أجل فرض كلفة على روسيا وكوريا الشمالية وإيران وغيرها بسبب مجموعة واسعة من السلوكيات”.
بدورها شددت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كيرستين نيلسن على أنها ستدفع باتجاه “تحديث قوانين المراقبة الإلكترونية وجرائم الكمبيوتر، بهدف مواكبة البيئة السريعة التطوّر”.
وقالت إن “الجماعات الإجرامية العابرة للحدود تستخدم أدوات رقيمة وتقنيات معقّدة بشكل متزايد”.
أما وزارة الخارجية الأمريكية فركّزت على زيادة الجهود لبناء أمن إلكتروني في الدول الحليفة “بسبب الطبيعة المتداخلة للفضاء السيبراني”. وقالت الوزارة “عندما يحسّن شركاؤنا ممارسات الأمن السيبراني، فإن ذلك يجعل دولا أخرى، من بينها الولايات المتحدة، أكثر أمانا ومقاومة للتهديدات السيبرانية”.
السيبرانية او cyberntion هي في ابسط تعريف لها ترابط حواسب مع بعضها عن طريق اجهزة اوتوماتيكية والغاية من ايجادها هي غاية انسانية سليمة بعيد عن الاستخدام السيء لها من قبل اصحاب المشاريع والاهداف غير المشروعة لأن الهدف منها هو التنسيق المركزي العالي بين الآلات والمعدات التي تملكها مدينة او دولة او العالم بشكل شامل من اجل تحققيق الرفاهية لكل الناس في جميع ارجاء المعمورة وهذا هو بحد ذاته استخدام بريء من اي خيانة للانسانية 0 غير ان الساسة يبدو لي انهم مشمولين بقوله تعالى ( إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها ) ، فهم عندما دخلوا الى عالم السيبرانية حروفها وبشكل خطير عن اهدافها الانسانية الناصعة وسخروها نحو خدمة اغراضهم الدنيئة والشاذة ومعلوم ان اهداف السياسي لا حصر لها ولا عد وياتي في مقدمىتها الاغراض الاقتصادية في نهب الاموال وتحقيق الارباح والفوائد باية طريقة كانت 0 ويندرج ضمن الاستخدام غير النزيه للسيبرانية اعتمادها من قبل الحكومات العالم لتحريك عجلة صراعها مع حكومات الدول الاخرى من اجل اغراضها في سياسة وادارة بلدانها 0 ومنها تصريحات جون بلوتون مستشار الرئيس الامركي ترامب للأمن القومي وغيره من مسؤولي البيت الابيض: ان امريكا لديها ستراتجية الكترونية دفاعية مفصلية وعلى اساسها تم تهديد الصين وروسيا وكوريا الشمالية معتبرين اياهم خصوما وهدد بلوتون في هذا المنشور على ان امريكا ستدافع عن نفسها في الفضاء السيبراني وغيره على حين ان الناس في هذه الدول وخارجها يتوسمون من حكوماتهم اقامة علاقات طيبة مع الدول الاخرى من اجل نشر السلام بين شعوب الارض وليس نشر العداوة والبغضاء بينها الذي لم يسلم منه حتى التقدم الالكتروني بتقنياته واجهزته لتوفير الخدم السلمية للانسان بما فيها من متعة ورفاهية وجمالية سلوكية ساحرة من طريق توظيف التاقنية المتطورة في ذلك ومنها تقنية السيبرانية 0 وعلى الد\ول ذات القوة الالكترونية العالية ومنها امريكا وروسيا والصين الابتعاد عن النزاعات والتهديدات السيبرانية والعمل على قصر ما لديهم من تطور نوعي يصب في مجرى السيبرانية على الاعمال السلمية وتسخيره لمنفعة شعوبها باتجاه التعاون بين امم وشعوب الارض ومن خلاله دعوة الجميع نحو التعاون المثمر ببين جميع اهل الارض لبناء حياة سلمية بينهم ينتشر فيها الحب والتعاون والتضامن عبر مختلف مجالات التطور العلمي ومنها الفضاء السيبراني