إعصار فلورنس ينتزع طفلا من يد أمه- (فيديو)

“القدس العربي”: لقي الطفل، كايدن لي ويلش، البالغ من العمر عاما واحدا فقط، مصرعه، جراء إعصار فلورنس، الذي ضرب مدينة شارلوت في ولاية كارولينا الشمالية.

وقالت أم ويلش إنها حاولت إنقاذ الطفل ونقله إلى مكان آمن بالسيارة، لكن مياه فيضان إعصار فلورنس غمرت الطريق بالكامل وسدته الأشجار المتساقطة.

وقررت الأم بعد لحظات وقفت فيها حائرة، عبور جزء خطر من الشارع على الأقدام، لذلك ساعدت إبنها على الخروج من السيارة، ولم يستطع الطفل مقاومة التيار في الشارع فأفلت من يد أمه.

وعثر رجال الإنقاذ على جثة الصبي، بعد بضعة أيام. وبات هذا الطفل الثالث الذي لقي مصرعه جراء إعصار فلورنس الذي ضرب كارولينا الشمالية. وقد توفي الطفلان الآخران بسبب سقوط أشجار عليهما.