إعصار فلورنس ينتزع طفلا من يد أمه- (فيديو)

“القدس العربي”: لقي الطفل، كايدن لي ويلش، البالغ من العمر عاما واحدا فقط، مصرعه، جراء إعصار فلورنس، الذي ضرب مدينة شارلوت في ولاية كارولينا الشمالية.

وقالت أم ويلش إنها حاولت إنقاذ الطفل ونقله إلى مكان آمن بالسيارة، لكن مياه فيضان إعصار فلورنس غمرت الطريق بالكامل وسدته الأشجار المتساقطة.

وقررت الأم بعد لحظات وقفت فيها حائرة، عبور جزء خطر من الشارع على الأقدام، لذلك ساعدت إبنها على الخروج من السيارة، ولم يستطع الطفل مقاومة التيار في الشارع فأفلت من يد أمه.

وعثر رجال الإنقاذ على جثة الصبي، بعد بضعة أيام. وبات هذا الطفل الثالث الذي لقي مصرعه جراء إعصار فلورنس الذي ضرب كارولينا الشمالية. وقد توفي الطفلان الآخران بسبب سقوط أشجار عليهما.

This breaks my heart. The body of 14 mo old Kaiden was just found. His mother spoke with me and @RobinFox46 shortly after she got the phone call from the @UnionCoSheriff's office. Dazia Lee says she was driving on Hwy 218 when her car got swept away in the flood water. @FOX46News pic.twitter.com/qKPLpwEBbr

— Caroline Fountain (@FountainFox46) September 17, 2018