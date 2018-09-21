الجزائر تزيل الحراسة من أمام الممثليات الدبلوماسية الفرنسية

الجزائر: أزالت السلطات الجزائرية كل الشرطيين المنتشرين عادا أمام الممثليات الدبلوماسية الفرنسية وذلك رداً على قيام فرنسا بإلغاء الحراس من أمام منزل السفير الجزائري بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس في العاصمة الجزائرية.

وأوضح المصدر “قامت فرنسا مؤخرا بإلغاء حراسة الشرطة من أمام مقر سفير الجزائر في باريس”، ورداً على ذلك “فقد سحبت الجزائر الشرطيين من أمام كل الممثليات الدبلوماسية الفرنسية” في العاصمة وفي مدن أخرى خصوصا وهران (400 كلم غرب العاصمة) وعنّابة (600 شرق العاصمة) اللتان تضمان قنصليتين.

وتعذر الاتصال بوزارة الخارجية الجزائرية الخميس.

ولدى سؤالها من قبل فرانس برس، امتنعت السفارة الفرنسية في الجزائر عن التعليق. وفي باريس، رفضت وزارة الخارجية نفى الخبر أو تأكيده.

وخلافا للعادة، لم يكن أي شرطي متواجدا الخميس أمام المدخل الرئيسي للسفارة الفرنسية في الجزائر. (أ ف ب)