ماكرون يرفّع نحو عشرين حركيا جزائريا إلى رتبة جوقة الشرف
Sep 21, 2018
باريس: رفّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقاتلين حركيين سابقين وممثلين لجمعياتهم إلى رتبة جوقة الشرف والاستحقاق الوطني بحسب مرسوم بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر نُشر في الجريدة الرسمية الجمعة.
وينصّ المرسوم على ترفيع ستة مقاتلين حركيين سابقين ومؤسسة جمعية لهم إلى درجة جوقة الشرف برتبة فارس. كما تم ترفيع أربعة أشخاص إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط و15 آخرين برتبة فارس غالبيتهم ممثلين لجمعيات أو هيئات. (أ ف ب)
يتداول الجزائريون مثلا شعبيا.مفاده( الاستعمـــار ولا عمار).ومعناه أن تعيش في ظل وتحت حكم المستعمر أفضل من العيش تحت سلطة الحاكم المحلي ليقينه أن الحاكم العربي أخطر من المحتل الغربي وأبشع وأحقر وأذل….وهاهي النتائج تلوح وتظهر في الافق…الحركى أو الخونة يعيشون في أعلى مراتب المواطنة الفرنسية..عكس الكثير من ابناء الشعب الجزائري الذين خاضو(الثورة التحريرية) انتهى بهم الأمر الى التهميش والفقر والضياع في غابات الفقر والحرمان والذل والهوان
ياايوب يظهر من كلامك انك لم تعش ويلات الاستعمار وان والديك عاشو في رغد من العيش ايام الاستعمار لذلك اورثوك مثل هذا الكلام
أخي الكريم أيوب العبرة بالخاتمة هولاء خونة لوطنهم حاربوا الي جانب المستعمر التي قتل ونكل بأبناء شعبهم ومهما على شأنهم ففي النهاية لن يرفع من قدرهم وحسابهم عند الله سيكون عسيرا ومأواهم جنهم لنصرتهم الكفرة ضد المسلمين، اما عن الحاكم العربي فنحن نتحمل المسئولية كشعوب لأننا نتحول لعبيد ونآله الحاكم ونصفق له