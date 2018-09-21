ماكرون يرفّع نحو عشرين حركيا جزائريا إلى رتبة جوقة الشرف

باريس: رفّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقاتلين حركيين سابقين وممثلين لجمعياتهم إلى رتبة جوقة الشرف والاستحقاق الوطني بحسب مرسوم بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر نُشر في الجريدة الرسمية الجمعة.

وينصّ المرسوم على ترفيع ستة مقاتلين حركيين سابقين ومؤسسة جمعية لهم إلى درجة جوقة الشرف برتبة فارس. كما تم ترفيع أربعة أشخاص إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط و15 آخرين برتبة فارس غالبيتهم ممثلين لجمعيات أو هيئات. (أ ف ب)