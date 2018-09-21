التلفزيون السعودي يسمح بظهور أول مذيعة أخبار في تاريخه- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: أصبحت المذيعة وئام الدخيل، أول مذيعة سعودية تقدم نشرة الأخبار الرئيسية في تاريخ القناة السعودية الرسمية الأولى.

وظهرت وئام إلى جانب زميلها عمر النشوان، وهما يقدمان نشرة إخبارية تضمنت أخباراً محلية وتغطيات مباشرة، وذلك بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة للقناة السعودية الأولى.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السعودية، داود الشريان، أن إطلاق “هوية قناة السعودية” من تغيير شعار القناة السعودية الأولى الرسمية، هو “تغيير لعرض المواد على الشاشة، لكي يصبح شكلها فخماً وبرامجها تتناسب مع مكانة السعودية ومكانة هذه الشاشة العريقة”.

وأشار الشريان إلى أن القناة مع هويتها الجديدة ستعتمد على برامج للشباب والأسرة، وبرامج تنقل الحراك الذي يحدث الآن في السعودية مع رؤية 2030 والتطور في كافة المجالات، مؤكدا على أن القناة ستشهد إطلاقا آخر بعد 6 أشهر بمجموعة من البرامج المتميزة.