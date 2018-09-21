وفاة رئيس فيتنام بعد صراع مع المرض

هانوي: أعلن التلفزيون الرسمي في فيتنام وفاة رئيس البلاد تران داي كوانغ اليوم الجمعة.

وقال التلفزيون إن كوانغ (61 عاما) توفي في المستشفى صباح اليوم نتيجة “مرض خطير رغم الجهود التي بذلها أطباء محليون وعالميون”.

وبصفة رسمية يقود فيتنام الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الحزب الشيوعي. ويقول الخبراء إن الرئاسة منصب شرفي إلى حد كبير.

وعُين كوانغ في منصبه في أبريل نيسان 2016 وقبلها عمل وزيرا للأمن العام وهي وزارة ذات صلاحيات واسعة ويتضمن اختصاصها جمع المعلومات المخابراتية والقضاء على التهديدات الداخلية والخارجية للحزب الشيوعي. (رويترز)