“معتقلي الرأي” يكشف موعد المحاكمة السرية الثانية للداعية سلمان العودة

لندن- “القدس العربي”: قال حساب “معتقلي الرأي” إن السلطات السعودية تستعد لعقد جلسة ثانية من المحاكمة السرية للداعية سلمان العودة، في الثالث من تشرين ثاني المقبل.

ودعا الحساب في تغريدة على تويتر “جميع الهيئات الحقوقية الدولية، التدخل الفوري لوقف هذه المهزلة والضغط من أجل إفشال مساعي النيابة العامة لإيقاع عقوبة باطلة سمّتها (القتل تعزيرا) ضده”.

وكانت النيابة العامة السعودية، وجهت 37 تهمة متعلقة بالإرهاب للداعية العودة، وطالبت بقتله تعزيراً.

واعتقل الشيخ العودة مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن سلسلة اعتقالات شملت أبرز الدعاة والمفكرين في السعودية.

وعانى الشيخ العودة من ظروف صحية صعبة خلال فترة سجنه المتواصلة منذ أكثر من عام، والتي بدأها في سجن ذهبان السياسي بجدة، قبل أن ينقل إلى سجن الحائر في الرياض.