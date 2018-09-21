موقف محرج لعادل إمام على السجادة الحمراء- (فيديو)

“القدس العربي”: تعرض النجم المصري، عادل إمام، لموقف محرج خلال مشاركته بافتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

وكاد إمام، (78 عاما)، أن يسقط خلال صعوده على منصة السجادة الحمراء في المهرجان، الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، لولا إمساك المحيطين بيده ومنعه من السقوط.

وفي مشهد مميز، أعاد الزعيم لأذهان محبيه أحد مشاهده الشهيرة في فيلم “مرجان أحمد مرجان”، حيث تطابق المشهد مع ترحيب بشرى والحضور له، وتحيته أثناء تقديم ريا أبي راشد اسمه لحضوره حفل افتتاح المهرجان.