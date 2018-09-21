40 عضواً في الكونغرس: إدارة ترامب غير معنية بالسلام وعليها التراجع عن قرارتها بحق الفلسطينيين

لندن- “القدس العربي”: طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالتراجع عن قراراتها الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير.

ودعا 40 عضواً في الكونغرس في عريضتين منفصلتين ترامب للتراجع عن قرارات حجب المساعدات المالية عن اللاجئين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية ومستشفيات القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وترى عريضة وقعها 34 عضواً أن الرئيس ترامب يسعى لإضعاف قيادة منظمة التحرير عبر إفقار وبث اليأس بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.

فيما اتهمت عريضة أخرى وقّعها ستة من أعضاء الكونغرس، ترامب، باستخدام سياسات تجويع أبناء الشعب الفلسطيني كعامل ضغط على القيادة الفلسطينية لإجبارها على الجلوس على طاولة مفاوضات ما يسمى “بصفقة القرن” وبأن إدارة ترامب فشلت بوقف سياسات نتنياهو الاستيطانية مشيرة إلى ما يحدث مؤخرا في الخان الأحمر.

وتقول عريضة النواب الستة، “إن إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، يبعث إشارة بأن الإدارة الأمريكية غير معنية بعملية السلام، وأنها عبر رفضها الإشارة لحل الدولتين ومحاولة تغيير الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين ونقل السفارة الأمريكية للقدس تحول دون إمكانية أن تكون الإدارة الأميركية وسيطا نزيها لتحقيق عملية السلام”.