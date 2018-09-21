بكين تنذر واشنطن بالتراجع عن العقوبات على الجيش الصيني أو “تتحمل العواقب”

بكين- موسكو: دعت الصين الجمعة الولايات المتحدة إلى سحب العقوبات التي فرضتها على هيئة تابعة للجيش الصيني بسبب شرائها أسلحة روسية وإلا سيكون عليها “تحمل العواقب”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي إن “الجانب الصيني يعبر عن استنكاره الشديد للممارسات غير المنطقية من الجانب الأمريكي”.

موسكو تعتبر واشنطن أنها تهدد “الاستقرار العالمي” وتتهمها بـ”اللعب بالنار”

من جانبه، ندد نائب لوزير الخارجية الروسي الجمعة بالعقوبات الجديدة للولايات المتحدة خصوصا بحق هيئة صينية اشترت أسلحة روسية، معتبرا أنها تهدد “الاستقرار العالمي” واتهم واشنطن بـ”اللعب بالنار”.

وصرح سيرغي ريابكوف في بيان “سيكون من الجيد أن يتذكروا وجود مبدأ مثل الاستقرار العالمي وهم يزعزعونه بشكل غير مسؤول”، مضيفا “من الغباء اللعب بالنار لأنه يمكن أن يصبح خطيراً”. (أ ف ب)