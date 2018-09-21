رجل دين عراقي يدّعي أنه قادم من الجنة لحضور عاشوراء والعشرات يتبركون منه- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: تداول ناشطون على موقع “تويتر” مقطع فيديو، لرجل دين شيعي في العراق، يدعي أنه قادم من الجنة.

ويظهر في الفيديو، رجل ذو لحية بيضاء، يدعي أنه قدم من الجنة، ويتحلق حوله جمع كبير من الرجال والنساء للتبرك منه.

وقد تنافس الحضور على التبرك من الرجل، وقام العديد منهم بمسح قطعة قماشية خضراء بجسده ومسحوا بها وجوههم للحصول على كراماته، حسب اعتقادهم.

ويبدو أن هذا الفيديو قد تم تصويره خلال إحياء ملايين الشيعة في العراق، يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي قُتل في الحسين بن علي -عليه السلام- في معركة كربلاء، وهو أيضاً يوم يعتبره الشيعة يوم عزاء وحزن شديد.