الجيش الأردني ينفي ما يتم تداوله عن ارتباط شقيق الملكة بشركة “الولاء”

عمان- “القدس العربي” طارق الفايد:

نفى الجيش الأردني بالوثائق الرسمية وبشكل قاطع مساء الخميس، وجود علاقة بين شركة “الولاء لخدمات الإعاشة” التي يمتلك فيها الجيش أكثر من 50%، وشقيق الملكة رانيا العبدالله “مجدي ياسين”، ردا على ما تم تداوله مؤخرا حول وجود خلاف بين الطرفين.

وقال الجيش الأردني في بيان مساء الخميس، إنه “خلال الأيام القليلة الماضية، تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مادة مكتوبة مفادها أن مالك شركة الولاء هو مجدي الياسين (شقيق الملكة رانيا العبدالله)، وذلك بهدف التشويش والإساءة، حيث تمت الإشارة إلى وجود خلافات بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومجدي الياسين على ملكية الشركة”.

وأكد البيان على أن “هذا الموضوع عارٍ عن الصحة، وتؤكد الوثائق المرفقة بأن شركة الولاء مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم (15532)، باسم (الولاء لخدمات الإعاشة)، ورأسمالها (500) ألف دينار، والشركاء فيها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وحصتها (255) ألف دينار، وشركة اتفاق للاستثمار والتي تعود لـ(رودني كول وسليمان المعاني وسمير أبو خضرا وشريف أبو خضرا وكريم أبو خضرا) وحصتها (245) ألف دينار، وأنه لا علاقة لمجدي الياسين بالشركة من قريب أو بعيد”.

وخلال الأيام الماضية، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول ملكية شركة الولاء لشقيق الملكة، كما تحدث نشطاء عن وجود خلافات بين الجيش الأردني ومجدي الياسين على ملكية الشركة.