حفتر ينفي علاقته بالقتال في طرابلس

القاهرة: قال خليفة حفتر، قائد مايسمى "جيش ليبيا"، أن المجموعات المسلحة التي تتحرك في طرابلس الآن لا علاقة لها على الإطلاق يقواته، معتبرا إياها تحركات ارتجالية.

وزعم حفتر خلال لقاء قبلي في شرق ليبيا ليلة الخميس "إننا حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك لطرابلس وستسير الأمور بشكلها الصحيح"، و "أنه في حال دخول الجيش لطرابلس سيثلج صدر الجميع".

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. (وكالات)