إعلامي صهيوني: إسرائيل ستطلق 27 فضائية بالعربية عبر “نايل سات” وستنقل الدوري السعودي مجاناً- (تغريدة)

لندن- “القدس العربي”: قال الإعلامي الإسرائيلي “إيدي كوهين”، إن إسرائيل تقترب من إطلاق باقة كبيرة من القنوات الناطقة باللغة العربي، يبلغ عددها 27 قناة، على القمر الصناعي المصري “نايل سات”، مضيفاً أن هذه الباقة ستنقل الدوريات الرياضية العربية.

وقال كوهين، وهو أيضاً باحث وأكاديمي في معهد “بيغين-سادات” في تغريدات على موقع تويتر: ”في القريب العاجل سوف يتم بث ٢٧ قناة إضافية باقة كاملة إسرائيلية على قمر نايل سات كلهم باللغة العربية .. وسوف يتم بث قنوات رياضية تنقل كافة الدوريات العربية ومنها الدوري السعودي مجاناً وقنوات منوعة وعدة قنوات إخبارية ذات مهنية عالية واحترافية”.

وأضاف: ”تردد قناة @i24NEWS_AR الإسرائيلية على قمر نايل سات .. وقريباً جداً على عرب سات وبدر سات .. اذا ما ضبط التردد معكم جربوا تردد ١٢٦٨٨ .. كل فضائح الحكام العرب تشاهدونها في المناظرة اليومية الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت أورشليم”.