مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه الأرجنتيني أغويرو

لندن: أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، الجمعة، تمديد عقد نجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لمدة عام آخر، ليظل بذلك ضمن صفوف الفريق حتى عام 2021 .

وذكر النادي في موقعه على الإنترنت أنه كان من المفترض أن يستمر عقد أجويرو حتى 2020 ، لكن اللاعب وقّع على تمديد التعاقد حتى 2021 ، ليكمل بذلك عشرة أعوام ضمن صفوف الفريق لدى انتهاء العقد.

وكان أغويرو قد انضم إلى صفوف السيتي في 2011 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، وحقق نجاحا كبيرا حتى بات الهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

وسجل أغويرو 204 أهداف خلال 299 مباراة خاضها حتى الآن بقميص مانشستر سيتي، ولا يزال يمتلك الفرصة لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية على مستوى النادي والدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال أغويرو في تصريحات للقناة الفضائية لمانشستر سيتي: “إنني سعيد بالتمديد لهذا العام الإضافي. كنت أطمح في قضاء عشرة أعوام هنا. فأنا الآن متواجد هنا منذ سبعة أعوام، وسأكون قد أكملت عشرة أعوام حين انتهاء عقدي”. (د ب أ)