العثور على 11 أسدا نافقا في غابة هندية

أنقرة: أعلنت السلطات الهندية، الجمعة، العثور على جيف 11 أسدا في غابة “جير” بولاية “كجرات” شمال غربي البلاد.

وحسب صحيفة “هندوستان تايمز”، فإن السلطات المسؤولة عن حماية الغابات، عثرت على أسود ميتة في غابة “جير”.

وقال أحد مسؤولي الغابات، إنهم عثروا على جيف 11 أسدا في المنطقة الشرقية للغابة المذكورة، مشيرا إلى أنه تم إرسال عينات من أعضاء الأسود الميتة إلى مستشفى “جوناغاد” للحيوانات، من أجل إجراء الفحوصات.

بدوره قال “راجيف كومار غوبتا”، مسؤول دائرة الغابات والبيئة، إن الحكومة المحلية بدأت تحقيقًا حول موت الأسود.

وتشير إحصاءات عام 2015 إلى وجود 530 أسدا في غابة “جير” بالهند. (الأناضول)