دمية جنسية بمواصفات بشرية تغزو الأسواق العربية

لندن ـ قامت شركة صينية بتسويق “دمية جنسية” في عدد من الدول العربية وخاصة في منطقة شمال أفريقيا، وتتوافر حاليا بكميات كبيرة في الأسواق التونسية والمغربية.
يأتي ذلك تزامناً مع تزايد معدلات تأخر زواج الشباب بالمنطقة العربية بسبب الظروف المالية والسياسية والاجتماعية، التي سببت تفشي الظاهرة خلال الأعوام الأخيرة.
وقد قدمت الشركة المنتجة للدمية خدمات مميزة مضافة بناءً على طلب العميل، وأكدت أن الأشكال المطروحة من الممكن أن تكون على هيئة ملكات جمال شهيرات أو عارضات أزياء ونجمات غناء. ولا تلبي هذه الدمية الرغبات الجنسية لأي شخص يريد مضاجعتها، إذ ترفض الاستجابة للغرباء وتقتصر على مشتريها فقط.
ومن مميزات الدمية أن ملمس الجلد المصنوعة منه يوحي بأنه جلد امرأة حقيقية ولا يختلف عنها كثيرا، أما هيكلها وتفاصيل جسدها فهي مصممة على الكمبيوتر بحيث يصعب التفريق بينها وبين أي امرأة عادية خاصة في الظلام.
هل هي دمية صامتة أم أنها تتحدث لصاحبها بالصينيه؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا مكان للمغازلة والتفاهم قبل وأثناء اللحظات السعيده!
اعتقد ان السعر مناسب مقارنة مع تجارة الزواج في الدول العربية وكما
قيل اقلهن مهرا اكثرهن بركة وأنا متفائل مستقبل بدون مشاكل ولا تفكير
في المستقبل.
معدلات تأخر سن الزواج !
فليسأل عنها الحكام الذين يملكون المال والقرار ؟
ولماذا عرب شمال أفريقيا هم الذين سيحظون بهذه المتع الجنسية مع تلك الدُمى ؟
طيب .. وأبناء عرب آسيا هل وصلوا إلى مرحلة الزهد أم أصبحوا ياتُرى مؤهلين بإزواج آدميات وليس بدُمى ؟
ثم ماهو موقف الفتيات من هذا الضياع ؟
أقترح على الفتيات العربيات تشكيل جبهة نسائية تقف في وجه هذه الموجة التي تضر بمصالحهن بل وتدمرمستقبلهن عندما يستغني الشباب عن الزواج منهن ويذهبون الى الدُمى الصينية ……
يريدون حل مشكلة على حساب مشكلة , أين ولاة الأمور ؟
واحدة جديدة من الاساليب والطرق التي يحاولون بها ان يبعدونا عن ديننا ،،،
يريدون هدم قيم الزواج ،،، وجعل الشباب يمارسون الجنس وقضاء اوقاتهم لوحدهم حتى يهدمون قيم الزواج والعاطفة والمحبة بين الزوج وزوجة …
اللهم احفظ شباب المسلمين والمسلمات ،،،
الصينيون …مفترين بامتياز …؟؟؟
لم يبق شيء …ما صنعوه …!!!
* صناعتهم ( الدمية الجنسية ) …وخصصوها …( للعرب ) …يدل على :
فهمهم للعقلية العربية …المهووسة ( بالجنس ) …!!!؟؟؟
* هم عارفين : لو طرحوا هذه ( الدمية الجنسية ) ف السوق ( الأوروبي )
أو السوق ( الأمريكي ) …لن يشتريها أحد …؟؟؟
لهذا ركزوا …الملاعين ع السوق العربية …
* الله يرحمك يا شيخ ( جمال الدين الأفغاني ) :
زار معظم الدول ف العالم الإسلامي بما فيهم ( العرب ) …
وأطلق تصريحه الشهير …
وجدت ( كل شيء نايم بالمسلمين …ما عدا …شهواتهم …صاحية ) …!!!؟؟؟
حياكم الله وشكرا .
العرب ليسوا شهوانيين كما تقول فهم افضل من الغرب والهند وجنوب افريقيا معدلات الاغتصاب وارتكاب الزنا بين الجنسين والجنس الشاذ وتباهى انجليزى او انجليزية بممارسة الزنا بالالف المرات خارج الزواج وافلام الجنس والاوضاع الشاذة وابتكار الجنس الفموى ليس من اختراع العرب حبوب الجنس ومنتجات الجنس ليست من اختراع العرب من اين لك هذه الفكرة المنافية للمنطق انظر حولك لتجد من يضع الجنس اكبر اولياته العرب ام الغرب
الاخ سامح سامحك الله… هل انته متاكد ان هذه الدميه اذا عرضت في الاسواق الامريكيه لن يشتريها احد؟؟؟؟؟
خبر يثير الغثيان !
لا بارك الله في صانعي هذه الدمى وفي من سيشتريها من العرب !
للأخ / محمد البحار .
سؤالك …يا طيب …أجابوا عليه ( الصينيون ) … خلاص …؟؟؟
* لو عندهم معلومات بنجاح ( المُنتج ) ف السوق الأمريكي …لعرضوه هناك ؟؟؟
* زد ع ذلك … اذا كان ( اللحم الطازج ) متوفر …ورخيص :
لماذا …أكل ( اللحم المُجمّد ) …؟؟؟ّ!!!
حياك الله وشكرا .
صح السانک یا اصیل
برأيي هذا اختراع عظيم طالما أنها حلال شرعاً وعلى الأقل لا تسبب أي وجهة راس الذي تسببه النسوان وهي موجدة في بريطانيا وعليها إقبال لا بأس به
زيدونا معلومة ناقصة في التقرير السعر السعر للمقارنة فقط بالزواج مرة ثانية او باقتناء هذه التحفة الصينية وشكرا
من حق النساء أيضا دمية رجالية وأقترح أن تكون مواصفات الدمية مستوحاة من رجال عرب وما أدراك ما العرب في هذه الخصال بالذات …
الا يشعر الحكام الى اية درجة من الانحطاط اوصلو الشعوب العربية ..هذا هو مايفكر به الغرب بالنسبة للشعوب العربية ومن هنا كل منهم يستثمر هذا الانحطاط على طريقته الخاصة ..نعم محاربة الحكام للشعوب يجعل من الشعوب مادة خصبة للتهكم والاستهزاء ..
كلام سامح منطقي
بس ياليت يعطوننا حرية كما الرجال ويصنعولنا شي مثل الرجال
أنا إمرأة مسلمة و لا أعارض هذه الفكرة لأن المراهقين لهم إحتياجات و لا داعى لدفن الرؤوس فى الرمل فالذى ينظر لجرائم الإغتصاب للأطفال يعلم أنها وصلت لأعداد مهولة و هذا الإغتصاب له نتائج مدمرة على الطفل و هى تغير حياته فى الكبر مما يجعله شاذ جنسياً و هذه مشكلة يواجهها العالم كله , فلو كان الحل فى هذه الدُمى فما المانع أن يقتنيها المراهقين فى سرية و يخبئوها فهو أمر لا يستدعى المجاهرة إلى أن يتزوجو .
طيب ممكن يشتري العشرة واحدة ويوفروا المهور =لاكن السؤال وين حتروح بهلمخلفات الجنسية =؟
هناك الكثير من محلات سكس تويز في جميع دول أوروبا وأمريكا والعالم مع انه هناك حرية جنسية ! لماذا لا ننظر الى هذه الدمية الأنثى أو الذكر من ناحية فوائدها عند العزاب والعازبات وتحل مشاكل هامة من الكبت الجنسي ! لماذا نحن العرب عندما نتكلم عن موضوع كهذا نتشنج؟ مع انه جميعا يخصنا وندرك أهميته في أنفسنا ولكن في العلن نصبح متعصبين لغاية ما.
حسبنا الله ونعم الوكيل
ماهن النساء في الغرب ومشلحات يرتمون في احضان الرجال ويدفعون اموال على عكس البلاد العربي
الأخت إحسان صالح
كنت سأعلق على الموضوع فوجدتك قد كتبتِ ما أريد قوله تماما
وأريد أن أزيد على ذلك بعض المعلومات الفنية:
1. هنالك نسخة يابانية من الدمية يصل سعرها داخل اليابان 800 دولار
2 يمكن التحكم في نبرة الصوت ليقترب من اي صوت مطلوب
3. حاليا الدمية ناطقة بالانجليزي والفرنسي والياباني
4. يمكن التحكم بدرجة حرارة جسم الدمية
5. يمكن عمل فتحات اضافية في الجسم والتحكم باتساعها ورطوبتها!
6. بإمكان الدمية الضم والتقبيل وفتح الساقين وعصر الأعضاء المخترقة للجسم
7. هنالك خمسة برامج متنوعة لوضع المباشرة
8. يمكن التحكم بتسريحة الشعر ولونه وطول الجسم وارتفاع العنق
9. يجري حاليا العمل على تزويد النسخ الجديدة باللغة الروسية والاسبانية
10 يمكن برمجة الدمية لتذكير مقتنيها بمواعيده وجدول أعماله وكأنها سكرتيرة
ولله في خلقه شؤون!
لیس کاحساس الامراه ویسبب امراض بکثیر
اثني على كلام ehsan وأبو يوسف .واقول ما قاله المتنبي :ما كانت الحسناء تكشف شعرها — لو كان في هذي الجموع رجال
ما هو حكم إغتصاب الدُمى الصينية ؟
هل ممارسة الجنس معها حرام أم حلال ؟
يجب على الدول المعنية منع إستيرادها !
كما أنه بالمقابل يجب أن تقوم حملة يشترك فيها الجميع لإجل تسهيل الزواج وتذليل العقبات من تقليل المهور وخلافه حتى نقضي على عنوسة الرجل والمرأة.
سلمنا الله من منتوجات بطون المصانع الشرقية قبل الغربية !
من اسباب عرض هذه الدمى في الدول العربيه هو :
1 البعد عن الدين
2 صعوبة الحياة من بطاله وفقر وغلاء
3 الظلم من عدم العداله في التعليم والتوظيف والترقيه
4 انتشار الواسطه والمحسوبيه
كل هذه الأسباب وغيرها ادت الى العزوف عن الزواج وانتشار الزنا بين المجتمع الواحد .
والله لو كنت فقيرا لا أملك شيء لتزوجت و صنعت بيتا من القصدير في غابة. الشيطان يوسوس للناس أنهم لا يستطيعون الزواج لأنهم فقراء. الله هو الرزاق. الجنس مع الدمى إهانة للرجل.
أخ ( عماد / الأردن ) .
أنت غلطان …عارف ليش …؟؟؟
* قاعد تعمل ( دعاية ) …بدون مقابل …( للمنتج ) الصيني …؟؟؟
* إتصل بالشركة المصنعة …وفاوضهم ع نسبة العمولة …
* كلامك عن ( الدمية ) …يشجع الشباب المترددين …لتجربتها …ويتأكد
من المعلومات التي ذكرتها …!!!
* يعني ستزيد حصة شراء المنتج الصيني ع يديك …لحق نفسك …؟؟؟
شكرا .
استغفرالله والله حرام .
الحقيقة حل مناسب لمشاكل العرب وتقليص الجريمة والاغتصاب……ثانياً هي تشترى بالنقود مثله مثل الزواج بالنقود…..شكراً لهم انهم برمجوها بحيث لا تستجيب إلا مع مشتريها
إلى الاخ سامح من الامارات . وجميع الإخوة اللذين يصدقون ويروجون هذه الدعايات السخيفة والمغرضة بحق العرب بشكل خاص والمسلمين عموما ، اننا مهووسون بالجنس ، وما إلى ذلك من هذه الترهات والاحكام المسبقة السخيفة اللتي اطلقها الغرب علينا لشبطنتنا ، وتحقيق مآربه فينا وفي غيرنا من الشعوب الاخرى ، اللتي يستغلها وينهب خيراتها ويدمر مستقبلها لصالح رفاهيته وغناه . ياسادة……الغريزة الجنسية هي هي عند بني الاتسان ، شرقيه وغربيه شماله وجنوبه اسوده وابيضه ، ان هذه الدمى اللتي يتحدث عنها الخبر ، اول من صنعها واستعملها ولا زال هو الغرب . فأنا على سبيل المثال أعيش في الغرب منذ ثلاثة عقود ، واحتكاكي معهم كثير جدا ، واستطيع ان أجزم أيضا ، أنهم اكثر شعوب الارض هوسا في الجنس ، رغم الحرية الجنسية والاباحية التي يتمتعون بها . با أخي هناك إحصاءات سبر قام بها مختصون هنا في النمسا ، عن الاغتصاب والسفاح العائلي ، والنتيجة صادمة ، ثلث الفتيات تعرضن للاغتصاب والتحرشات الجنسية من قبل احد افراد العائلة ( الاب او الاخ او العم او الخال … ) وكذلك %10 بالمائة من الفتيان ، وقال المختصون ، وربما العدد اكبر من ذلك بكثير ، لان كثيرا من اللذين يتعرضون لهذه الكارثة يخجلون من البوح بها . ياأخ سامح … هنا في مدينة فيينا عاصمة النمسا ، العشرات من المساجد والمصليات لاتتسع للمصلين في أيام الجمع ، وتقام فيها الصوات الخمس بحمد الله ، وبالاخص صلاة الصبح التي يحرص كثير من الاخوة العرب والمسلمين على تأديتها جماعة ، رغم الصعاب .
فيا إحوة نحن ناس كما بقية الناس لنا اهوائنا وغرائزنا كما بقية الناس ، ولكن الهجمة الشرسة اللتي مازلنا نتعرض لها من مئات السنين من هذا الغرب الظالم وحكامنا المستبدون اللذين جهلونا وجوعونا ، جعلت أمراضنا تبدو ، وكأنها فينا فقط من دون الناس ، وآسف على الاطالة .
اتقوا الله —الصين كافره ولن نكون مثلهم–يروحوا هما يتزفتوا ويتجوزوا دمي لكن نحن فنتزوج ونتناسل كما قال رسول الله ليباهي بنا الامم
السلام عليكم انا اخوكم من العراق هل من احد يساعدني للحصول على هذه الدميه بمعني اخر هل يوجد مورد لهذه الدمى في العراق كيف احصل عليها وما هيه طريقة الضان لوصول هذه الدميه الي يشكل سريع ارجو الرد وشكرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
استغفر الله العظيم اتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً والامر يومئذٍ لله
حسبنا الله ونعم الوكيل من الصنين $نحن دوله مسلمه $علي الشباب الزوج بالمهر القليل كما في الحديث أقلهن مهرا أكثرهن بركه
لا حول ولا قوة الا باللة العلى العظيم انا فعلا مستغربة من الناس اللى بتسأل تشترى الدمية منين اتقوا يوما سوف ترجعون فية الى اللة وسوف تحاسبوا حساب شديد على ما تفعلون وما تقولون
استغفر الله العضيم من كل دنب عضيم
بقترح استخدامها بدل زواج المسيار او نكاح الجهاد .ما مدى حرمة ستخدامها في كل الحالات ان حدث ذلك
استغفر الله العضيم من كل دنب عضيم
اخوتي الاعزاء اوريدكم ان تفكروي بكلامي بشكل دقيق ولاتتصورو اني اشتمكم او احاول الاسأة اليكم .الى كل من يشجع دخول هذه الدمية الى بلادنا العربية والاسلامية سأجاريك والنفرض ان لها ايجابيات كما زعمتم وتخيل انها انتشرت في بيوتنا لاسامح الله .هنا السؤال المهم مامصير اختي واختك وبنتي وبنتك هذا اذا ماقلنا وزوجتي وزوجتك وهن كما تعرفون اشدرقة وشهوه من الرجل .انا اعطيك الجواباول ماتنتشر ظاهرة ( المساحقة) ثانيا زنا المحرم ثالثا تحجيم نسلنا وعددنا .كما اني استغرب من بعض الاشخاص الذي يتحجج بفقر وثمن الدمية يصل الى 3000$ وقد نسي قول الله عز وجل ( خذوهم فقراء يغنيكم الله من فضلة ) اخون اذا دخلت هذة الدمية الذرية ستكون كارثة ولو بعد حين والسلام.
استغفر الله العظيم
من علامات قروب الساعة