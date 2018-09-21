ماكرون يبحث مع عباس كيفية تجنب التداعيات الإنسانية لقرار وقف التمويل الأمريكي للأونروا

باريس- ” القدس العربي”- آدم جابر :

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد ظهر اليوم الجمعة في قصر الإليزيه، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي وصل إلى باريس مساء الخميس، في زيارة ستقوده أيضا إلى جمهورية أيرلندا، قبل التوجه إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا اللقاء الذي من المفترض أن يستمر نحو ساعتين، يأتي وسط ظرف جيوسياسي عصيب بالنسبة للفلسطينيين، في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإغلاق التمثيل الفلسطيني في واشنطن، وقبلَهما الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

ومع أن الزعماء الفلسطينيين كانوا غالباً ما يحطّون الرحال في باريس عندما يسوء كل شيء، حيث ساهم، مثلاً، الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران في انقاذ الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من حصار بيروت عام 1982. كما كان ساكن الإليزيه الأسبق جاك شيراك في نظرِ الزعيم الفلسطيني “الدكتور شيراك’’ الذي يمكن أن ننتقل إليه في حالة حدوث مشاكل.

لكن المُعادلة تغيرت اليوم، إذ يبدو خليفة ميتران وشيراك في قصر الإليزيه (ماكرون) عاجزاً، أمام حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة مدعومة بشكل غير مسبوق من قبل إدارة أمريكية، تخلت تماماً عن المساعي الحميدة للسلام. كما أن خَليفة ياسر عرفات (محمود عباس أبو مازن) يبدو هو الآخر مشلولاً، في ظل الضغط الأمريكي، الرامي إلى اجباره على قبول ما يعرف بــ “صفقة القرن’’، التي تدعمها دول إقليمية ذات وزن: المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وأمام هذا الواقع الحالي، يُجمع العديد من المراقبين هنا في فرنسا، على أن إيمانويل ماكرون سيركز خلال اللقاء مع أبو مازن على كيفية تجنب التداعيات الانسانية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف تمويل (الأونروا)، أكثر من تطرقه إلى مسألة إعادة بدء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي هي في حالة موت سريري منذ فترة طويلة، وسط تفريغ عبارة “عملية السلام’’ من مضمونها.

وعليه، فإن أكثر ما يمكن للرئيس الفرنسي فعله الآن، هو المساعدة في توفير الأموال البديلة حتى لا ينهار نظام المدارس والمستشفيات الفلسطينية، من جراء القرار الأمريكي بوقف تمويل (الأونروا).

وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي الفرنسي أنطوان شربنتيه لــ “القدس العربي’’ إنه في ظل الوضع الجيوساسي الحالي، فإن ماكرون “بـاستطاعته فقط تقديم بعض الدعم المعنوي ومساعدات مالية، قد تذهب إلى جيوب بعض الساسة الفلسطينيين قبل الشعب’’، مضيفاً في الوقت نفسه أن فرنسا “غير مستعدة للتنصل من علاقاتها الحميمة مع إسرائيل ولا أن تتباين كليا عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط’’.

كما اعتبر أنطوان شربنتيه أن: “أحد أهداف هذه الزيارة هو محاولة محمود عباس الحصول على دعم خارجي لكي يظل في منصبه ويعطي شرعية خارجية له ضد المناهضين له في الداخل الفلسطيني الذين يريدون منه التنحى عن السلطة’’.

وعقب هذا اللقاء سيتوجه كلٌ من ماكرون ومحمود عباس الأسبوع المقبل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيعيد رئيس السلطة الفلسطينية طرح مبادرته من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية المنظمة الدولية. بينما قد يجري الرئيس الفرنسي هناك محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لكن باريس، تبدو مقتنعة أنه لا يوجد في الظرف الحالي أي فضاء سياسي لأي شيء آخر غير تفادي الأسوأ إنسانيا بعد القرار الأمريكي المتعلق بـ(الأونروا).