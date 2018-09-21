الرئيس الموريتاني: أكبر مأساة للعرب ما وقع في فلسطين
نواكشوط: قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن أكبر مأساة عرفها العرب هي ” مأساة فلسطين وما قامت به إسرائيل منذ 1948″.
وأوضح ولد عبد العزيز في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر من ليل الخميس/الجمعة أن “مآسي العرب والمجتمع العربي واضحة سببها أولا إسرائيل منذ 1948 ما حدث في فلسطين، لكن ما عاشه العرب في السنوات الأخيرة كان مأساة أكبر بسبب الإسلام السياسي وحركاته المتطرفة التي خربت الأوطان وأراقت الدماء”.
وقال إن “تسييس الدين أحدث مأساة أكبر مما قامت به إسرائيل وأن الدول العربية حطمها الإسلام السياسي وهذا ما لم يقم به البعثيون والناصريون والشيوعيون”.
وأضاف “هذه الحركات التي كانت تحكم الدول العربية لم تحطم الدول العربية مثلما حطمها الإسلام السياسي، لذا وفي المحصلة إسرائيل أكثر إنسانية من هؤلاء وخسائر العرب في حروبها مع إسرائيل أقل من خسائرهم اليوم حين حمل الإسلاميون السلاح ضد الدول”.
وأكد أن بلاده ليست دولة علمانية “لكننا لا نقبل أن تتبنى الدين حركة سياسية وليس مقبولا ولم يعد مقبولا ولن نقبل ذلك في المستقبل”، في إشارة لحزب “تواصل الإسلامي الذي حل ثانيا في الانتخابات بـ14 نائبا”. (د ب أ).
من يصدق العساكر الأعراب يصدق أن الشيطان سيكون من أهل الجنة…والله ثم والله ..ما حدث ويحدث للفلسطينيين سببه الرئيسي جنرالات الاعراب
تمخض الجبل فولد فأرة من العام 1948م والناس تعرف ان سبب ماساة الشعب الفلسطيني هي اسرائيل ، فاين كنت انت خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة يا رئيس موريتانيا وسائل اعلام تصرخ واخرى تكتب وثالثة تصور والمجتمع الدولي يندد ويدين ويامر والجامعة العربية تشجب وتستنكر وحصلت ثلاثة حروب بين العرب واسرائيل من العام 1948م الى يوم الناس هذا فازت بها اسرائيل جميعا ، لقد مضى على قيام اسرائيل ما يقرب من سبعين عاما ، وبعد هذه الفترة الطويلة تاتي انت لتقول لنا ( اكبر ماساة للعرب ؛ ما وقع في فلسطين) الم تصل اليك تصريحات الملوك والرؤساء العرب في متاجراتهم في ماساة الشعب الفلسطيني لتحقيق ارباح شخصية 0 فكانوا ومازلوا يقولون ( فلسطين قضية العرب الاولى ) او( وحدة العرب تكمن في تحرير فلسطين ) ؟؟ هل كنت في الفضاء الخارجي على كوكب المريخ مثلا ام كنت في اعمق نقطة من عالم المحيطات والبحار ام كنت في غيبوبة كغيبوبة شمعون بيريز ، شفاك الله منها وهو مات هو فيها ؟؟ ، اتدري يا سيدي يا رئيس موريتانيا من اشد مآسينا نحن العرب والمسلمين ان الله ابتلانا برؤساء من امثالك لا يعي احدهم ما يقول ويطلق الكلام على عواهنه دون ان يتدبره قبل ان ينطق به وكانه يمر في حالة من الذهول العقلي او في حالة من الشرود الذهني او انه اعطي مخدرا هذا اذا كان الامر قضية عربية اوقضية تهم شعبه اما اذا كانت تتعلق بمصالحه الشخصية فهو الفهم الخريت والعبقري الذي لا يبارى
نعم والدليل إسرائيل تلعب وتمرح في البلد والله لضيع فلسطين الحكام المستبدين والعسكر!!!!
فلسطين بضاعة رائجة، يتم استخدامها لتسويق البضائع العفنة الأخرى بحيث يتم وضع فلسطين على واجهة العرض وباقي البضائع الفاسدة في الأسفل حتى لا ينتبه اليها الناس
صح النوم سيدي الرئيس