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الرئيس التركي يغرد بمناسبة عاشوراء

Sep 21, 2018

لندن-“القدس العربي”: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى عاشوراء أن وفاة الإمام الحسين في كربلاء تذكر بحقيقة أن المسلمين بحاجة إلى المحبة والوحدة بدل التفرقة والعداء.

جاء ذلك في إحدى التغريدات الأربع التي نشرها الرئيس التركي اليوم الخميس على حسابه على “تويتر” بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء.

وأشار أردوغان إلى أنه رغم مرور 1379 عاما على حادثة كربلاء والمذبحة التي حصلت هناك، إلا أنها “لا تزال تدمي القلوب”.

وأضاف: “أرجو أن يحمي الله قلوبنا من أن تصبح كصحراء كربلاء، وأن يقود العالم الإسلامي إلى الوحدة والتعاضد والأخوة”.

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2 تعليقات

  1. لاعلاقة لذلك بما تفعله إيران. إيران تعتدي على الدول العربية من منطلق قومي فارسي.

  2. أين تغريدات الملوك والرؤساء الأعراب…حتى التغريدات لايجيدها الأعراب الطغاة …

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