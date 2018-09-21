الرئيس التركي يغرد بمناسبة عاشوراء

لندن-“القدس العربي”: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى عاشوراء أن وفاة الإمام الحسين في كربلاء تذكر بحقيقة أن المسلمين بحاجة إلى المحبة والوحدة بدل التفرقة والعداء.

جاء ذلك في إحدى التغريدات الأربع التي نشرها الرئيس التركي اليوم الخميس على حسابه على “تويتر” بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء.

وأشار أردوغان إلى أنه رغم مرور 1379 عاما على حادثة كربلاء والمذبحة التي حصلت هناك، إلا أنها “لا تزال تدمي القلوب”.

وأضاف: “أرجو أن يحمي الله قلوبنا من أن تصبح كصحراء كربلاء، وأن يقود العالم الإسلامي إلى الوحدة والتعاضد والأخوة”.

Hazreti Hüseyin (R.A.) ile Ehl-i Beyt’in tüm mensuplarını rahmetle yad ediyor, tutulan Muharrem oruçlarının ve ifa edilen ibadetlerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) September 20, 2018

Cenab-ı Allah’tan gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan korumasını, İslam alemini birliğe, beraberliğe, uhuvvete ve kardeşliğe sevk etmesini niyaz ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) September 20, 2018