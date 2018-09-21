وثيقة تكشف تحركات لمخابرات النظام السوري في إدلب – (صورة)

إدلب – “القدس العربي”: تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة، تتضمن أمر من “الإدارة العامة للمخابرات” التابعة للنظام السوري، تطالب فيها المندوبين التابعين لها الانخراط في المظاهرات بالشمال السوري، لتغيير مسار تلك المظاهرات وقلبها على “المجموعات المسلحة” كما سمتها.

وجاء في الوثيقة، والتي حملت اسم “تعميم”، ومهرت باسم العقيد مضر خير بيك من “قيادة فرع المعلومات” في دمشق، بتاريخ 15 من الشهر الجاري: “يرجى التعميم على كافة المراصد والمندوبين المتواجدين في مناطق المجموعات المسلحة غير الشرعية في محافظة ادلب وما حولها، بالانخراط في صفوف المتظاهرين، الذين يتظاهرون ضد الحكومة السورية، وذلك لتغيير مسار تلك التظاهرات بكافة الوسائل وقلبها على المجموعات المسلحة تدريجياً، ومحاولة الإيقاع بين الجماعات المسلحة لتهيئة الجو الشعبي لتسهيل دخول الجيش السوري إلى المنطقة”.

ويواصل المدنيون في عموم الشمال السوري، للأسبوع الرابع على التوالي في الخروج بمظاهرات حاشدة نصرة لإدلب، عقب يوم من دعوات أطلقتها مؤسسات ثورية وناشطون وإعلاميون، تحت عنوان ” لادستور ولا إعمار حتى يسقط بشار”، إذ تجمهر الآلاف من المدنيين، عقب صلاة (الجمعة) في شوارع المدن الرئيسة وفي الساحات، رافعين أعلام الثورة.

يذكر أنه تم الاتفاق في قمة عقدت يوم الاثنين الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة والنظام في منطقة خفض التوتر بإدلب شمال غربي سوريا، وعلى أن تصبح إدلب بحلول 15 تشرين أول/أكتوبر منطقة منزوعة السلاح، وسيتم إبعاد المسلحين بما في ذلك “جبهة النصرة”.

ويأتي هذا بعد أن حذرت العديد من الدول من هجوم مرتقب قد تنفذه قوات النظام السوري وحليفتها روسيا على مناطق الشمال السوري.