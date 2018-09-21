تواصل “مسيرات العودة” في غزة للجمعة السادسة والعشرين – (فيديوهات)

غزة: بدأ فلسطينيون، اليوم الجمعة، بالتوافد نحو مخيمات “العودة” المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات “مسيرات العودة” السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأفاد مراسل الأناضول أن الفلسطينيين توافدوا نحو الحدود الشرقة لغزة مع إسرائيل وأشعلوا إطارات المركبات المطاطية المستعملة قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وذكر المراسل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النيران وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الشبان والمنطقة الحدودية، دون وقوع أي إصابات حتى الساعة (13:38) بتوقيت غرينتش.

وأطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات “العودة”، على الجمعة السادسة والعشرين من التظاهرات السلمية، اسم “جمعة كسر الحصار”.

وأكدت الهيئة، استمرار مسيرات العودة حتّى تحقيق أهدافها، بكسر الحصار وعودة اللاجئين إلى الأراضي التي هُجّر أجدادهم منها عام 1948.

وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 183 فلسطينيا وإصابة أكثر من 20 ألفًا بجراح مختلفة. (الأناضول).