تواصل “مسيرات العودة” في غزة للجمعة السادسة والعشرين – (فيديوهات)
غزة: بدأ فلسطينيون، اليوم الجمعة، بالتوافد نحو مخيمات “العودة” المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات “مسيرات العودة” السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار الماضي.
وأفاد مراسل الأناضول أن الفلسطينيين توافدوا نحو الحدود الشرقة لغزة مع إسرائيل وأشعلوا إطارات المركبات المطاطية المستعملة قرب الحدود الشرقية للقطاع.
وذكر المراسل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النيران وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الشبان والمنطقة الحدودية، دون وقوع أي إصابات حتى الساعة (13:38) بتوقيت غرينتش.
وأطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات “العودة”، على الجمعة السادسة والعشرين من التظاهرات السلمية، اسم “جمعة كسر الحصار”.
وأكدت الهيئة، استمرار مسيرات العودة حتّى تحقيق أهدافها، بكسر الحصار وعودة اللاجئين إلى الأراضي التي هُجّر أجدادهم منها عام 1948.
وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.
ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 183 فلسطينيا وإصابة أكثر من 20 ألفًا بجراح مختلفة. (الأناضول).
يدعي الذين يستولون على فلسطين أنهم قد وصلوا ذروة الدهاء بمنع جموع من الفلسطينيين العودة إلى 48, منعهم ذاك يزيد من عزمهم وإصرارهم على التمسك بحق العودة.
الفلسطينيون سيعودون حتما وعلى إسرائيل أن تشرع بالتنسيق مع تركيا أو قطر في تسجيل قائمات إسمية للذين سيعودون إلى أراضي 48 على مراحل.
هذا الحل لا بد من تطبقيه انتداءا من يوم الأحد 23/09/2018.
بالتوازي مع ذلك رفع الحصار ولو تدريجيا.
إسرائيل الأمس غير إسرائيل اليوم رغم ما تقوم به من يفكيك للبلاد العربية عبر استدعائها روسيا.
أما عن السكن بالنسبة للذين سيعودون إلى 48 فليس مهما إن لم يكن نفس بيت الآباء والأجداد يمكن بناء وحدات سكنية أو بيوت منفصلة على بعضها المهم التراب تُراب فلسطين الغالي ولو عليه خيمة وبعدها لكل حادث حديث المهم تحقيق العودة على مراحل وعلى الإتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول العربية وأحرار العالم أن يعملوا على تحقيق العودة إلى أراضي 48 ومساعدة الفلسطينيين بما يتوفر لإعادتهم إلى أراضيهم.
وعن اليهود الذين هم معتدلون خارج فلسطين إن يُخضعوا إسرائيل.
” ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك”