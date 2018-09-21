الاتحاد الجزائري يتعجب من العقوبات العربية على اتحاد الجزائر .. والسبب صدام حسين

الجزائر: أعرب اتحاد الكرة الجزائري، اليوم الجمعة، عن تعجبه من العقوبات التي فرضها الاتحاد العربي للعبة، على نادي اتحاد الجزائر، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي تغلب فيها على ضيفه القوة الجوية العراقي، في إياب الدور 32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال.

وذكرت تقارير إخبارية، أن الاتحاد العربي، قرر تغريم اتحاد الجزائر 150 ألف دولار، بسبب تصرفات جماهيره، اضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 5 آلاف دولار، بسبب استخدام المشجعين للألعاب النارية.

وقال خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، للإذاعة الحكومية:” تعجبت للعقوبات التي فرضت على نادي اتحاد الجزائر. سنراجع الاتفاقية الثلاثية التي وقعت من طرف الاتحاد العربي والاتحاد الجزائري والفريق، وسننظر ما إذا احتوت على نص قانوني يسمح بفرض مثل هذه العقوبة في مثل هذه الحالات”.

وأضاف: “ما بدر من مشجعي اتحاد الجزائر هي هتافات غنائية وليس شعارات سياسية، سنطعن في عقوبة الاتحاد العربي في حال تأكدنا مخالفتها للوائح المنصوص عليها في الاتفاقية”.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الاتحاد العربي، بخصوص قراراته في احداث مباراة اتحاد الجزائر مع القوة الجوية.

وكان عبد الحكيم سرار المدير العام لنادي اتحاد الجزائر لكرة القدم قد أكد أنه مستعد لتقديم الاعتذار لمسؤولي نادي القوة الجوية العراقي في حال شعروا بالإهانة من هتافات أطلقها بعض مشجعي الفريق، خلال مواجهة الناديين أمس الأول الأحد في إياب الدور 32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وانسحب القوة الجوية من المباراة في الدقيقة 72، احتجاجا على هتافات وصفت بـ ” الطائفية”، وحينها كان اتحاد الجزائر متقدما في النتيجة بهدفين دون رد.

ويذكر أن قضية مباراة اتحاد الجزائر والقوة الجوية، تطورت إلى بوادر أزمة دبلوماسية بين الجزائر والعراق، خاصة بعد استدعاء بغداد للسفير الجزائري لديها، قبل أن يسارع وزيرا خارجية البلدين إلى احتواء هذه الأزمة خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، على هامش الدورة العادية الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية.(وكالات).