لماذا امتنعت أسيل عمران عن تهنئة طليقها خالد الشاعر على زواجه؟ – (فيديو)

لندن – ” القدس العربي ” : تحدثت الفنانة أسيل عمران بصراحة عن مسألة عدم تهنئتها لطليقها المذيع خالد الشاعر، على زواجه مؤخراً من الفنانة نور الشيخ، وذلك خلال لقائها في برنامج “Trending”.

وقالت أسيل أنها لم تبارك لطليقها خالد على زواجه لأنه: “عيب”، وأضافت أنها امتنعت عن محادثته أو ارسال تهنئة حتى لا تجرح مشاعر زوجته، بخلاف أن التواصل بينهما مقطوع منذ لحظة انفصالهما.

وأضافت عمران أنها أحياناً تتواصل فقط مع والدة خالد الشاعر أو شقيقاته، لأن بينهما علاقة طيبة حتى الآن، وتتحدث معهن من وقت لآخر.