صحيفة: تركيا تعد قائمة لاعتقال 400 شخص في إدلب لـ”ضلوعهم في أعمال إرهاب”
Sep 21, 2018
لندن – “القدس العربي”: ذكرت صحيفة “يني شفق” التركية، أن المخابرات التركية بمساعدة الفصائل المقاتلة في إدلب، تقوم بإعداد قائمة اعتقال بحق 400 شخص “ثبت ضلوعهم في أعمال إرهابية في إدلب”. وقالت الصحيفة: إن “تركيا تمتلك أجندة جاهزة بشأن إدلب خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وإيجاد صيغة دبلوماسية للحل”، وهذا من ضمن الأولوية للخطوات التي سيتم الإقدام عليها من أجل “ملفات الأمن والتعليم والصحة وإدامة الاستقرار، ووقف إطلاق النار في مخطط الأعمال، الذي أعد من أجل إدلب التي عادت من على شفا كارثة إنسانية محققة”. كما أنه من بين أولويات تركيا، وفق الصحيفة، “تنظيم أمور المساعدات إلى المدنيين الذين يعيشون في المنطقة بالكامل، وفي مقدمتها المخيمات، وتقديم الخدمات التعليمية إلى أكثر من مليون طفل في مختلف المراحل الدراسية”. وأشارت إلى أن خريطة الطريق المتعلقة بإدلب مؤلفة من عناوين ذات مضامين سياسية واقتصادية وعسكرية، وتتضمن نشر السلام وإعادة حياة المدنيين إلى طبيعتها، كما تستهدف عقب ذلك إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي في عموم سوريا من خلال دستور جديد وإجراء انتخابات. وكانت تركيا أعلنت آواخر الشهر الماضي، رسمياً تصنيف “هيئة تحرير الشام”، جبهة النصرة سابقاً، التي تسيطر على غالبية محافظة إدلب السورية، منظمة “إرهابية” في حين كان النظام السوري وحليفته روسيا عازمين على شن هجوم وشيك على المنطقة. يذكر أنه تم الاتفاق في قمة عقدت يوم الاثنين الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة والنظام في منطقة خفض التوتر بإدلب شمال غربي سوريا، وعلى أن تصبح إدلب بحلول 15 تشرين أول/أكتوبر منطقة منزوعة السلاح، وسيتم إبعاد المسلحين بما في ذلك “جبهة النصرة”.