تونسي يعرض أطفاله للبيع بسبب “الفقر” ونشطاء يتهمونه بالاتجار بالبشر ـ (فيديو)
تونس –” القدس العربي”:
أثار فيديو لرجل تونسي يعرض أطفاله لـ “البيع” عاصفة من الجدل على مواقع التوصل الاجتماعي، حيث وجه بعض النشطاء انتقادات لاذعة للرجل، واتهموه بتعريض أبنائه للخطر، فيما دعا آخرون لمحاكمته بتهمة “الاتجار بالبشر”.
وتداول نشطاء على موقع “فيسبوك” مقطع فيديو لرجل يقف مع أطفاله أمام مبنى ولاية القيروان (وسط) ويحمل لافتة كُتب عليها “ثلاثة أبناء للبيع”!
ووجه نشطاء انتقادات لاذعة للرجل، حيث دوّن مختار شفرود “من أعطاه حق بيعهم؟ هل يملكهم؟ هذا هراء واستهزاء بالذات البشرية. بيع نفسك وإن كنت لا تملكها. أما أبناؤك فلهم الله ما دمت غير مسؤول عنهم”.
وأضافت صابرين الغريبي مخاطبة الرجل “لماذا جلبتم لهذه الدنيا أطفالا لا تستطيعون تربيتهم وتعليمهم؟ هذه حياة شخص وليس لعبة بين أيديكم. نعرف أن وضع البلاد صعب ولكن يجب أن نتماشى معه ونُحسن تقديره”.
فيما اتهمه آخرون بـ”الاتجار بالبشر”، حيث دون عبد الباسط الصالحي “يجب على النيابة العمومية تتبّعه من أجل الاتجار بالبشر، وعلى مندوب الطفولة تتبعه ايضا، وزوجته يحق لها طلب الطلاق للضرر أو تطليقه لقلة رجولته، وابطال عقد الزواج للغلط في المتعاقد معه ..هذا من الناحية القانونية، ومن الناحية الاجتماعية يجب على والديه أن يتبرآن منه، وعلى ابناء حيه أن يقاطعونه”.
وانعكس الوضع الاقتصادي المتردي في تونس خلال السنوات الأخيرة، سلبا على الوضع المعيشي في البلاد، في ظل زيادة الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، واتهام الحكومة بـ”تهميش” فئة كبيرة من الفقراء وذوي الدخل المحدود.
هناك أشكال احتجاجية مقبولة و قانونية و هناك أشكال أخرى مرفوضة و ما قام به هذا الرجل الذى لا تظهر عليه أية إعاقة بدنية مرفوض رفضا قاطعا عليه ان يسعى للعمل و انا اعرف ان الكثير من القطاعات الفلاحية و المطاعم و المقاهى اصبحت تشغل مهاجرين أفارقة سود لانها لا تجد من يريد أن يعمل هؤلاء يريدون ان تصرف عليهم الدولة و هم نيام فى منازلهم و فى الوقت الضائع بنجبون الأطفال…..تحملوا مسؤليتكم ….و على وزارة المرأة و الطفولة القيام بقضية لسحب الأبناء من عنده لانه يمثل خطر عليهم و تتبعه قانونيا ….تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها
*للأسف هذا المشهد (المأساوي)
تكرر في عدد من الدول (العربية )..
وهذا مؤشر خطير حيث أصبحت
معظم الدول(العربية) دولا فاشلة
ساقطة وتحولت لبيئات طاردة
للبشر ..؟؟؟!!!
*حسبنا الله ونعم الوكيل
سلام
*يا عمي قبل مهاجمة الرجل المسكين البائس
لماذا لا تسألوه ؛(لم فعل ذلك)؟؟؟
*على رأي المثل ;-
( شو بوديك ع المر .. غير الأمر منه).
*لنعترف في تقصير من قبل (الحكومات)
والمجتمع المدني لنشل (الفقراء)
من براثن الفقر ومساعدتهم وحفظ
(كرامتهم) .
سلام
*لو قام (الأثرياء ) في كل دولة عربية
بدعم حقيقي (للفقراء) لتغير
المشهد تماما..
* لو تحولت (المليارات) التي تصرف
ع (الحروب) الداخلية والبينية ف
العالم العربي إلى دعم (الفقراء)
لن نجد فقيرا واحدا في أرض العرب..
*للأسف أصبحنا نحن(العرب)
مسخرة واضحوكة العالم وأصبح
ملايين العرب يحاولون (الهجرة)
وترك بلادهم الفاشلة الساقطة للأبد.
سلام