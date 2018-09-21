رئيس لبنان الأسبق يغرد “حشيشتنا أحلى حشيشة”
Sep 21, 2018
بيروت – “القدس العربي”: غرد رئيس لبنان الأسبق ميشال سليمان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشجعا على ثقافة زراعة “الحشيشة”، في الوقت يتجه لبنان نحو تشريع زراعة هذه النبتة المخدرة لاستخدامها حصراً ضمن النطاق الطبي. وقال سليمان في التغريدة: “هلمّوا ايها اللبنانيون الى ثقافة الحشيشة هاتفين (حشيشتنا احلى حشيشة)”. وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، طالب من قبل بتقنين زراعة الحشيش كمخدر لأغراض طبية وإنشاء هيئة لتنظيم زراعة المخدر على غرار حركة تقنين زراعة الماريجوانا فى الدول الغربية وعلى رأسها حاليا أمريكا وكندا. وقال بري في أغسطس / آب الماضي: إن زراعة الحشيش لأغراض طبية سيستفيد منه المزارع اللبناني وصاحب الأرض وليس مهربي المخدرات كما يحدث الآن. وفجّر طلب بري تشريع زراعة الحشيشة سخرية في وسائل إعلام لبنانية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وتسود حالة من الاستياء جراء ما يرى منتقدون أنه تشجيع من الدولة على تجارة المخدرات، في ظل حالة لغط كبيرة وعدم توضيح الموضوع جيداً للرأي العام اللبناني. ودخلت الحشيشة إلى لبنان في أربعينات القرن الماضي، ثم ساعد على ازدهارها الحرب الأهلية (1975– 1991)، وطبيعة الأرض البقاعية الخصبة ووفرة المياه، واستمرت بشكل بدائي حتى بدأت الحرب الأهلية، حيث شجعت زراعتها، وحوّلتها إلى صناعة زراعية تُستخرج منها منتجات كثيرة مختلفة بواسطة ماكينات حديثة. وكانت الميليشيات اللبنانية، إضافة إلى جيش الوصاية السوري في لبنان (1976: 2005)، تؤمن الغطاء لمزارعي الحشيشة والتسويق لهذه البضاعة.
هلمّوا ايها اللبنانيون الى ثقافة الحشيشة هاتفين ” حشيشتنا احلى حشيشة”— Michel Sleiman (@SleimanMichel) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨