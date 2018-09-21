كندة علوش ترد على الساخرين من إطلالة دينا الشربيني في مهرجان الجونة

لندن – ” القدس العربي ” : بعد الهجوم الذي تعرضت له الممثلة المصرية دينا الشربيني، بسبب الإطلالة التي ظهرت بها في إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي، دافعت الممثلة السورية كندة علوش عن الشربيني، مؤكدة أن الهجوم السخيف والمؤذي الموجه ضد الفنانة دينا الشربيني وكثير من الفنانات غيرها، هو أبشع أنواع التنمر.

وكتبت علوش عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك : “التنمر ليس قسرًا على الأطفال فالهجوم السخيف والمؤذي الموجه ضد فنانة كـ دينا الشربيني وفنانات كثير غيرها هو أبشع أنواع التنمر”.

وأضافت: “إن لم يعجبك فستان هذه الفنانة أو تلك فعبر عن رأيك بأدب أما السخرية من الشكل بسبب زاوية تصوير سيئة أو فقدان الوزن أو زيادته أو.. إلخ فهو فعل عنصري لا إنساني”.