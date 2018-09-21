شهيد وعشرات الإصابات باعتداء القوات الإسرائيلية على متظاهرين شرقي غزة

غزة: استشهد فلسطيني وأصيب 21 آخرون جراء اعتداء القوات الإسرائيلية على فلسطينيين تظاهروا، مساء الجمعة، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرة “العودة” المتواصلة منذ نهاية مارس/ آذار الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة، في بيان، إن “شابا فلسطينيا في العشرينات من عمره، (لم يتم التعرف على هويته)، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي القطاع”.

وذكر القدرة أن 21 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الإسرائيلي بينهم 3 إصابات خطيرة خلال مشاركتهم في المسيرات.

وتوافد منذ ظهر اليوم الجمعة، الآلاف من الفلسطينيين نحو مخيمات “العودة” المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات “مسيرات العودة” حيث أشعل المتظاهرون إطارات المركبات المطاطية المستعملة، فيما قام الجيش الإسرائيلي باستهدافهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات “العودة” على الجمعة الـ26 من التظاهرات السلمية، اسم “جمعة كسر الحصار”.

ويتجمهر آلاف الفلسطينيين، منذ نهاية مارس الماضي، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات بعنف، ما أسفر عن استشهاد 183 فلسطينيا وإصابة أكثر من 20 ألفًا بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة.

(الأناضول)