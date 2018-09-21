عباس: مستعدون لبدء مفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل بوساطة دولية

باريس: أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، عن الاستعداد لبدء مفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل بوساطة دولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيسي الفلسطيني في باريس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب لقاء جمعهما في قصر الإليزيه.

وقال عباس “نحن مستعدون لمفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل، بوساطة الرباعية الدولية مع دول أخرى”، في إشارة إلى اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف “الجانب الفلسطيني لم يرفض المفاوضات إطلاقا”، مشيرًا أن “(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو هو من يعطلها”.

وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أفاد عباس بأن هناك اهتماما أوروبيا ونقاشات لدعم الوكالة الأممية، عقب قطع الولايات المتحدة التمويل عنها.

وسبق المؤتمر الصحافي، لقاء جمع عباس وماكرون تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإغلاق مكتب منظمة التحرير لدى واشنطن.

ووصل الرئيس الفلسطيني باريس، مساء أمس الخميس، تلبية لدعوة من الرئيس ماكرون.

ومن المرتقب أن يغادر عباس فرنسا، غدًا السبت، متوجهًا إلى ايرلندا، ثم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، بعد رفض تل أبيب وقف الاستيطان، وتراجعها عن الإفراج عن معتقلين قدامى، وتنكرها لحل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

(وكالات)