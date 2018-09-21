تغريدة لعاصي الحلاني يتحدّث فيها عن الموت !
Sep 21, 2018
لندن – ” القدس العربي ” : كشف الفنان عاصي الحلاني عن أروع قصّة قرأها وذلك عبر تغريدة فاجأت متابعيه على تويتر .
وتحدث عاصي عن الموت من خلال منشوره اذ انه كتب قائلا: “من أروع ما قرأت، كتب رجل إلى أخٍ له: الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار!؟ فأجابه: الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للإنسان غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار”.
من اروع ما قرأت
كتب رجل إلى أخٍ له:
الموت بابٌ وكل الناس داخله
فليت شعري بعد الباب ما الدارُ !؟
فأجابه:
الدار جنات عدن إن عملت بما
يُرضي الإله وإن خالفت فالنارُ
هما محلّان ما للإنسان غيرهما
فانظر لنفسك ماذا أنت تختارُ .
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