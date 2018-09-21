توقيف جنديين إسرائيليين بتهمتي السرقة والتحرش بفلسطينيات على حاجز عسكري شمالي القدس

القدس: أوقفت الشرطة الإسرائيليية جنديين يشتبه بأنهما قاما بسرقة أموال من فلسطينيين خلال تفتيشهم على حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة، فيما يشتبه أحدهما بالتحرش بنساء فلسطينيات أثناء مرورهن على الحاجز ذاته، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة العاشرة (خاصة)، اليوم الجمعة، إن الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتحت تحقيقا بحق جنديين يشتبه بارتكابهما أعمالا غير قانونية خلال عملهما على حاجز قلنديا العسكري.

وأوضحت القناة أن أحد الجنود يشتبه بتحرشه بشكل متعمد بنساء فلسطينيات أثناء مرورهن على الحاجز. وأشارت إلى أنه يشتبه بأنه كان يفعل ذلك لدوافع عنصرية. فيما يشتبه بأن ذلك الجندي وجنديا آخر، قاما بسرقة أموال من فلسطينيين خلال تفتيشهم على الحاجز.

وأشار الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم احتجاز الجنديين وتمديد حبسهما من قبل المحكمة العسكرية للتحقيق معهما.

وحاجز قلنديا العسكري هو الحاجز الرئيسي بين القدس المحتلة والضفة الغربية.

(الأناضول)