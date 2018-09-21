كلايف أوين: أحببت عمر الشريف وشاهدت مؤخرا أفلاما مصرية أعجبتني

الجونة- مصر: قال الممثل البريطاني كلايف أوين إن تلقيه جائزة عمر الشريف من مهرجان الجونة السينمائي كان له أثر بالغ في نفسه خاصة وأنه كان من محبي النجم الراحل مشيرا إلى أنه شاهد مؤخرا أفلاما مصرية أعجبته.

واستحدث مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي انطلقت أمس الخميس بالمنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر جائزة عمر الشريف وكان أول من يحصل عليها هو أوين.

وقال أوين في مقابلة مع (رويترز) بالجونة اليوم الجمعة إنه عرف اسم عمر الشريف منذ فترة طويلة وشاهد أفلامه إلا أنه ليس المصري الوحيد الذي أبهره وجذب انتباهه.

وأضاف أنه مشجع كبير لفريق ليفربول ومن متابعي محمد صلاح الذي انتزع في العام الماضي لقب هداف الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتابع قائلا “لدينا حاليا أفضل فريق في ليفربول منذ سنوات ومحمد صلاح هو نجم الفريق”.

ويملك أوين الذي حصل على جائزة غولدن غلوب في 2005 أكثر من 70 عملا في رصيده بين فيلم ومسلسل إضافة إلى عمله بالإنتاج الفني.

وقال أوين إن الأحداث التي تجري في الواقع تؤثر بالتأكيد على القضايا المطروحة على شاشة السينما مثل الهجرة غير الشرعية والحروب لكن يبقى المشاهد هو الحكم وصاحب الاختيار لأنه يذهب إلى الفيلم الذي يمسه ويشعر أنه يقدم موضوعا يهمه بغض النظر عن جنسيته أو صانعيه.

وأضاف أنه سبق له حضور مهرجان أبو ظبي السينمائي قبل عدة سنوات كما شاهد مؤخرا فيلم (اشتباك) الذي أعجبه جدا خاصة على مستوى الإخراج.

وأشار إلى أنه مهتم بمتابعة أفلام مهرجان الجونة السينمائي “لأن هذا هو الهدف الحقيقي من إقامة المهرجان، أن يتعرف العالم على بعضه البعض من خلال الأفلام والأفكار والصورة السينمائية”.

ويقدم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام 74 فيلما من نحو 40 دولة عربية وأجنبية منها 50 فيلما في المسابقات الرسمية المختلفة.

وعن أعماله الفنية القادمة قال أوين (54 عاما) إنه يستعد خلال الأسابيع القليلة القادمة لبدء فيلم جديد سيتم تصويره في إيطاليا كما يجهز لعمل مسرحي سيعرضه في العام القادم. (رويترز).