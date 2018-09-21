رحيل المنتج والمؤلف المسرحي المصري سمير خفاجى

القاهرة: توفي المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجى، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاما.

ونعت وزارة الثقافة المصرية خفاجى، في بيان، قالت فيه إن الراحل “ترك بصمة واضحة على ساحة الفنون فى مصر والوطن العربى ستظل خالدة فى الذاكرة وكان سبباً فى اكتشاف ونجاح كوكبة من النجوم”.

وولد خفاجى عام 1930 وساهم منذ ستينات القرن العشرين في تأسيس العديد من الفرق المسرحية كما شارك مع بهجت قمر في كتابة بعض من انجح مسرحيات الثنائي فؤاد المهندس وشويكار مثل ( سيدتي الجميلة) و(أنا فين وانت فين).

وكان وراء تكوين فرقة الفنانين المتحدين التي قدمت الكثير من الوجوه الفنية وقدمت مسرحيات ناجحة منها (شاهد ماشفش حاجة) و(ريا وسكينة) و(شارع محمد علي).

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر غدا السبت.